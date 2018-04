O tom, že Apple připravuje iPhone nano, se spekuluje už od doby, kdy vůbec nebylo jasné, zda americký výrobce vůbec nějaký mobilní telefon nabídne. S poslední zvěstí, že by Apple měl připravovat jednodušší verzi svého mobilu, přišel britský deník Daily Mail.

Podle informací britského listu by měl mít iPhone nano klasickou konstrukci ve stylu hudebního přehrávače iPod nano. Telefon by měl stát s předplacenou kartou 150 liber (okolo 4500 korun) a do prodeje by se měl dostat do letošních Vánoc.