Podle čínského serveru It168.com Nokia nezanevřela na rozevírací komunikátory s pohodlnou QWERTY klávesnicí. Připravovaný komunikátor E90i bude vycházet z modelu E90, bude však o něco tenčí. Změnou bude i pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením.

Vestavěná paměť by měla nabídnout kapacitu 8 GB. Ostatní funkce by měly být shodné se současným modelem. Nového komunikátoru bychom se měli dočkat již na podzim, do prodeje by se měl dostat do letošních Vánoc.