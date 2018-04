Dočkáme se dnes nové Nokie 5030? V Pákistánu ji Nokia představila již v listopadu

Nokia má na dnes připravenou tiskovou konferenci, která by se měla nést v duchu hudebních mobilů. Heslem dnešní konference je totiž heslo "Your Music Player Is Ringing". Lze tedy očekávat nové hudební telefony.

Jedním z představených mobilů by mohla být Nokia 5030 XpressMusic, jejíž fotografie se objevily na internetu. Zajímavé je, že Nokia tento model představila pro pákistánský trh už 20. listopadu 2008. Model 5030 XpressMusic je základní hudební telefon, který neoplývá příliš bohatou výbavou.

Zajímavostí je anténa rádia vestavěná do těla přístroje, díky níž není nutné k poslechu rádia připojovat sluchátka. Hudbu je možné poslouchat přes velký reproduktor umístěný na zadní straně telefonu. Displej má nízké rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a úhlopříčku 1,8 palce. Fotoaparát chybí.

Hudební Nokia 5030 XpressMusic pracuje pouze ve dvou pásmech sítí GSM (900/1800 MHz). Telefonní seznam pojme až 500 kontaktů a hudební novinka by měla bodovat dlouhou výdrží na jedno nabití baterie.