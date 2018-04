Dočkáme se brzy Siemensu ST60? (první informace)

Siemens ST55 byl po modelu CL50 prvním mobilním telefonem, který nechal Siemens nejen vyvinout, ale i následně vyrábět tchajwanskou společností Quanta. Tato volba byla pravděpodobně zapříčiněna potřebou Siemensu rychle zaplnit prázdné místo ve svém výrobním programu, kde chyběl mobilní telefon s kvalitním aktivním displejem a integrovaným fotoaparátem. ST55 je však určen výhradně pro operátora T-Mobile a tak se hned po jeho uvedení vyrojily informace o nástupci, který bude určen pro volný prodej. Vedle absence orientace na jediného operátora, by měla novinka přinést chybějící podporu Javy a také zlepšit komunikaci s osobním počítačem. Objevily se také možnosti úpravy stávajícího Siemensu ST55 pro podporu Javy o kterých jsme se zmínili zde.

Obrázek který uveřejnily německé servery usp-forum.de a siemensinfo.de, se od předešlého modelu nijak výrazně neliší. Pouze grafika na displeji nehýří barvami operátora T-Mobile, stejně jako zmizel jeho název, který nahradilo označení ST60. Tak tomu ovšem bylo i na prvních oficiálních obrázcích modelu ST55.

Nyní by se všichni zájemci měli dočkat. V nejbližší době by měl Siemens uvést na trh vylepšenou verzi ST60. Ta byla dříve označována jako ST55i, ale s nástupem nových Siemensu řady 6x, je pravděpodobné, že novinka dostane označení ST60. Vedle zmiňovaných vylepšení v podobě podpory Javy (MIDP 2.0) a možnosti stahovat pořízené fotografie do počítače, by novinka mohla podporovat také nahrávání krátkých videosekvencí. Není také vyloučeno, že i nový Siemens ST60 bude určen pouze pro operátora T-Mobile. S tím by byla samozřejmě spojena i grafika menu s všudypřítomnými odkazy na t-zones. Všechny ostatní parametry, včetně původu z Tchajwanu, by měly být zachovány.

Čínský Soutec SG7610 vypadá v tomto barevném provedení narozdíl od Siemensu ST55 trochu bakelitově. Nové rozmístnění kláves však nepostrádá eleganci a připomíná klavesnici Siemensu U15.

Ve stejnou dobu však připravuje uvedení na trh čínská společnost Soutec svůj nový model mobilního telefonu SG7610. Ta na první pohled nenechá nikoho na pochybách že se jedná o telefon se stejným rodokmenem. Vedle pozměněného designu však tento telefon nenabízí podporu Javy. Rozměry čínského Soutecu SG7610 se na rozdíl od Siemensu ST55 nepatrně změnily (98,5 x 47,26 x 19,3 milimetrů), to je ale pouze důsledek použití baterie s jinou kapacitou. Ta je označována jako tenká a má kapacitu 730 mAh. S tím je také spojena nižší výdrž telefonu. Hmotnost však čínský výrobce udává s baterií „standardní“ a tak hmotnost dosahuje stejných parametrů jako u ST55 - 87 gramů. Soutec bude standardně dodáván s oběma bateriemi. Jinak se výbava od Siemensu ST55 neliší. TFT displej má stejné rozlišení 120 x 160 obrazových bodů a podporu barev (65 000), polyfonní vyzvánění je také čtyřicetihlasé, vestavěný fotoaparát nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení, nechybí organizér, tři hry, 255 míst v telefonním seznamu a GPRS třídy 8. Čínský výrobce však svoje mobilní telefony ze své domoviny nevyváží a jelikož v Číně nepůsobí operátor T-Mobile, je jasné, že menu telefonu dozná několika změn.

Siemens ST60 by se měl na trhu objevit již za nedlouho. V této chvíli však nevíme, jestli bude ve volném prodeji, nebo opět jen u operátora T-Mobile. Cena telefonu by se neměla lišit od zaváděcí ceny předchozího modelu ST55.