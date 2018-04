DOC programy pro Palmy - editory

V předchozích částech programu jsme si představili plejádu DOC programů s tím, že pouze tři z nich mají schopnost editovat text ve stávajících DOC souborech, či vytvářet dokumenty nové.

Především je třeba uvést, že editace dlouhých textů není na Palm/Pilotech příliš pohodlná a kapesní počítače nejsou na tento typ úkolů speciálně stavěné. Na druhou stranu se můžete často dostat do situace, kdy potřebujete pouze mírně korigovat/aktualizovat váš DOC dokument přímo v Palm/Pilotovi (například firemní ceník, úrokové sazby, kurzovní lístek apod.). Nebo máte klávesnici GoType (či jinou) a na chalupě píšete nějaký delší text. Zde se všude hodí DOC editor.

Naznačil jsem, že považuji za vhodné (jste-li psavci) opatřit si externí klávesnici. Bez ní je lidem od pera jen s Palmem opravdu těžko na světě (zažil jsem dobu bez GoType a s GoType a jelikož píšu často, píšu rád a soboty-neděle jezdíme na venkov, nemohu si klávesnici vynachválit).

Rovněž tak můžete při editaci v DOC dokumentech s výhodou používat pomocné programy na editaci textu, které jsem popsal v článku o editaci textu na Palm/Pilotech. DOC editory budu popisovat tak jak jsou, to znamená s vypnutými všemi těmi SelectHacky, MagicTexty, LookDA a jinými pomocnými programy, jejichž možnosti všechny popisované editory, bohužel, nemají.

SmartDoc

Program nedávno akvírovaný Cesincem, který je známý tím, že na nějaký ten kB nehledí ... (viz QuickSheet). Zato nabízí mnoho možností a různých nastavení, intuitivní menu a ovládání programu vůbec. Komprese je však poněkud zdlouhavá.

Zvláštností je možnost uploadu dokumentů a přípravy k distribuci vašeho DOC souboru. Pro použití například ve firemní Intranetové síti (i po Internetu), kde terminálem není PC, nýbrž Palm. Na tak dlouhém" programu mne mrzí, že editační schopnosti jsou poměrně nízké a solidní editor z něj uděláte pouze používáním nějakého pomocníka (MagicText, EVEdit apod.).

Ale to platí, bohužel, o všech DOC editorech - no a je to taky pověstná mezera na trhu - možná, že ji právě Cesinc hodlá někdy v budoucnu více vyplnit ...

QED

Jasný favorit na slušný editor při nedostatku místa - oproti SmartDoc ušetříte 100kB paměti. Nepřicházíte celkem o žádnou velkou vymoženost, musíte se ale spokojit s poněkud spartánským ovládáním, s více kliky přes menu. Celá řada chybějících možností oproti SmartDoc se dá nahradit pomocnými editačními programy (viz závěr článku)

Z-DOC

Produkt, který je dále vyvíjen (stále betaverze). Jeho příjemnou vlastností je okamžitá připravenost k práci - otevřete DOC soubor a můžete okamžitě editovat.

V dolní části obrazovky je okénko, které ukazuje pořadí bloku dokumentu (číslo před desetinnou čárkou) a pořadové číslo znaku v bloku. Změníte-li cokoliv v dokumentu, objeví se nabídka SAVE, kterou můžete tuto změnu uložit. Program se občas chová nespolehlivě, usekl mi například část editovaného souboru - inu beta.

Na druhou stranu může být levným řešením pro ty uživatele, kteří chtějí na DOC programu ušetřit, popřípadě budou program používat jen příležitostně k různými korekcím, aktualizacím v textu - většinou jako kombinace s lepším DOC readerem.

Smart Doc QED Z-DOC Výběr slova kliky - - - Výběr části textu tažením ano ano ano Výběr bloku ano - ano Duplikování ano - - Komprese ano ano ano Příprava k distribuci ano - - Upload ano - - Find ano ano ano Find a Replace ano - - Rename ano ano ano

Podle popisu je vidno, že editační schopnosti DOC editorů nejsou opravdu bůhvíco, a tak ještě přidám hrst tipů, jak si textový editor trošku dovybavit (stejné rady můžete využít ale i při editaci v MemoPadu) :

Editační programy (MagicText, SelectHack, EVEdit, FieldEditHack), které jsem již popisoval v samostatném článku vám velmi usnadní výběr částí textu (slovo, odstavec, dokument), jejich přesun a kopírování. Některé mají multiclipboard, multiundo, funkci Search a Replace, umí zkonvertovat znaky (malé na velké a opačně, vše velké, vše malé).

Celou řadu drobné práce zastanou velmi dobře pomocné DA programy, které jsou navíc většinou zdarma (DA programům se budeme věnovat již velmi brzy v samostatném článku). Existují DA programy, které umí konvertovat znaky, spočítat počet znaků v editovaném dokumentu (to může být, jste-li placeni od počtu znaků, velmi důležitý údaj - umí to třeba acWordCount). DAMemoPad zase umožní z kteréhokoliv programu vyvolat poznámku, okopírovat ji a vložit do editovaného dokumentu - a je taky zdarma.

Doporučení :

Máte-li již svůj oblíbený DOC reader (např. TealDOC, Smoothy apod.) a potřebujete-li jen občas něco mírně upravit, zkuste si nainstalovat Z-DOC.

V případě vyšších nároků na DOC editor doporučuji vybírat mezi SmartDoc a QED. Já jsem osobně velmi zvědav, zda po akvizici do SmartDocu hodlá Cesinc tento program trošku dovybavit, obdobně dále probíhá vývoj QEDu - myslím si, že v této kategorii se mají vývojáři stále ještě co činit.

Oficiálním resellerem Cesincu - výrobce SmartDoc v České republice je firma PDAPlanet, kde si můžete zakoupit i řadu ostatních popisovaných DOC programů.