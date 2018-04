DOC programy na Palm/Piloty - 2.část

SmartDoc

Druhý program s editačními schopnostmi. Na první pohled velmi komplexní produkt, kterému lze těžko něco zásadního vytknout, snad až na velikost programu.

Už základní view zobrazení souborů je pompézní se spoustou volitelných údajů (velikost, datum, ikony Action, Backup, Global, Private). Jsou tu pochopitelně i kategorie. Klikáním na první ikonku vyvoláte podmenu, kde můžete importovat i poznámu z Memo apod.. BackUp a Privažře funkci můžete zapínat/vypínat klikáním na ikony.Umí Find (i Replace), záložky, autoscrolling, čtyři fonty, poskytuje vyčerpávající informace o souborech. Lze nastavit řadu zobrazovacích detailů - přetáčecí pruh, podtržení textu, scrollování (stránka/řádek), zarovnání textu apod.. Je zde řada jinde nevídaných funkcí, které patří ale spíš k editačních schopnostem a o kterých se zmíním v třetí části recenze - například upload z FTP, povel k tisku a beamingu.

Jako readeru bych ale SmartDoc vytknul zejména absenci linků a obrázků, (při té velikosti programu).

Smoothy

Na první pohled slušný standardní DOC reader, který umí záložky (včetně editace), kategorie souborů, má funkci find, 4 fonty a autoscrolling. A právě na ten autoscrolling je Smoothy superxpert.

Zatímco totiž u ostatních programů pyšnících se funkcí autoscrollingu (prompteru apod.) probíhá rolování více či méně škubaně a trhaně, Smoothy tuhle věc zvládá s naprostou grácií a přehledem - text se po obrazovce posunuje naprosto plynule a souvisle bez jediného škubnutí (jako když běží titulky v televizi) a vaše oči takovýto text neunaví (zvlášť, zapnete-li si třeba bold, či large písmo). Rychlost posuvu lze nastavovat posunovací lištou.

Pro lidi, kteří DOC soubory rádi čtou zejména tímto způsobem (v dopravním prostředku apod.) bude tento program nesmírně zajímavý a užitečný.

TealDOC

Produkt TealPointu v poslední verzi 3.02 toho opravdu umí dost. V základní obrazovce možnost kategorizace, výmazu a přejmenování souborů, výběru obrázků. Luxusní práce se záložkami, vynikající lišta s intuitivně uspořádanými nástroji, bohaté preference a možnosti různých nastavení - to vše velmi zpřehledňuje ovládání programu. Je jen málo věci, které TealDocu chybí (nemá editaci a rotaci obrazovky). Má pohodlné multiback navigační tlačítko. Přiložený DOS program umí DOC soubor zakódovat.

Produkt umí vkládat obrázky (editovatelné například ve firemním TealPaintu), linky a odkazy - pomocí zvláštních tagů, které se editují v desktop souboru ještě před konverzí do DOC formátu. Nelze tedy tyto tagy (ani odkazy) editovat v TealDOC (jak jsme uvedli, tak MobileLinkDoc to zvládá), což tyto schopnosti snižuje. Taky je pravdou, že bohatá grafika snižuje rychlost zobrazování dokumentu (a rychlost, to je něco, čeho si já osobně na Palmu velmi cením).

Z-DOC

Poslední z řady programů, který umí rovněž editovat text a je navíc zdarma. Jako reader má katastrofálně málo vymožeností - nemá záložky, víc písem, umí prakticky jen searching. Dokáže však editovat text, vytvářet nový DOC soubor. Jako takový může být solidním řešením pro ty uživatele, kteří chtějí kapesní editor a nechtějí za něj utrácet peníze, ideálně ve spojení s některým vyspělým free readerem (například CSpotRun).

verze kB $ Formáty Edi Editace Bookm Kateg Auto scroll Hyper links Find Fonty Aportis 2.1 40 30 doc - A A A - A 3 CSpotRun 0.8 19 - doc - - - - - A 4 iSilo 2.4 77 12 doc, html - A A - A A 4 J-DOC 1.2b2 11 10 doc - - - - - - 1 MobiBook 2.02 30 - doc - A - - - A 3 MLinkDoc 1.22 28 10 doc - A A - A A 3 PanaRead 1.01 67 10 doc, memo, e-mail - - - A - - 3 QED 2.05 27 23 doc A A A - - A 5 RichReader 1.54 117 15 doc, rtf - A - - - A 14 SmartDoc 2.01 114 20 doc A A A A - A 4 Smoothy 1.05 36 20 doc - A A A - A 4 TealDoc 3.02 46 17 doc - A A A A A 4 Z-DOC 5.0.1b3 16 - doc A - - - - A 1

Shrnutí a závěr - DOC readery

U DOC readerů obecně se to má jako u většiny ostatních skupin - neexistuje jednoznačně nejlepší program, každý umí něco jiného a je jen na vás, abyste si vybrali podle svých priorit a potřeb. Účelem článku bylo vám ukázat schopnosti jednotlivých programů, jejich slabiny a možnosti.Několik postřehů na závěr si přesto (jako vždy) dovolím :

Potřebujete-li něco zdarma na občasné přečtení DOC souboru, doporučuji CSpotRun, ten je v této kategorii perfektní (pouze nemůžete-li se obejít bez záložek, tak lze používat free Aportis reader, ten má ale celou řadu jiných omezení, které CSpotRun nemá).

Dáváte-li přednost čtení autoscrollingem, zde jednoznačně kraluje Smoothy, který vás neurazí ani svým vybavením v jiných oblastech. U ostatních programů je rolování trhané.

Máte-li celou řadu strukturovaných dokumentů (to mohou být například firemní předpisy apod.), kde je nutná navigace odkazy, doporučuji prozkoušet LinkDOC, TealDOC, ale nejlépe iSilo, do kterého také nejsnáze převedete html soubory. LinkDOC má užitečnou vlastnost vytvářet odkazy přímo v Palmu, to může být pro někoho rovněž podstatné.

Kdo dává přednost nadupané výbavě, jistě ocení mnoho možností u SmartDoc a TealDoc, u TealDocu s možností vkládat obrázky, u SmartDoc zase schopnostmi editovat, tisknout, uploadovat.

No a kdo potřebuje editor DOC souborů, tomu doporučuji přečít závěrečnou část recenze, kterou věnuji DOC editorům a která vyjde zítra.