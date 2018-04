DOC programy na Palm/Piloty - 1.část

Recenze v tomto týdnu budou věnovány rozsáhlé kategorii tzv. DOC programů, to znamená produktů, které slouží k uchování (eventuálně editaci) většího množství textu, než umožňuje vestavěný MemoPad.V MemoPadu jsme limitováni 4kB textu a mnoha omezeními, které neřeší ani pomocné editační programy (viz náš článek o editaci textu na Palm/Pilotech), ani různé náhrady interní Memo aplikace - například definice a využívání záložek v textu, různá vylepšení na jednoduché čtení a ovládání (autoscrolling, rotace obrazovky apod.), hyperlinky, obrázky apod..

Formát DOC navíc vládne jednou velmi mocnou schopností, a to účinné komprese dokumentu, která vám (spolu s jednoduchým formátováním) umožní mít v relativně málo paměti Palm/Pilota hodně textu (např. celý Obchodní zákoník zabere 260 kB, zkuste si jej uložit ve Wordu...). DOC programy tvoří velmi rozsáhlou kategorii produktů a naše recenze bude proto rozdělena hned na tři části :

V dnešní první části popíšeme dostupné DOC programy (vybrali jsme 13 programů), v druhé části provedeme shrnutí a doporučení s tabulkou parametrů. První dvě části se budou týkat pouze tzv. readerů, tzn. DOC programů, kde nemůžete editovat text (pouze záložky a linky). Existují však i DOC programy, kde text editovat můžete - no a těm bude věnována třetí část naší recenze.

Je třeba rovněž uvést, že existují programy a knihovny na převody různých formátů - nejčastěji mezi DOC a TXT formátem a opačně (např. MakeDoc), existuje makro na konverzi DOC-WORD dokumentů přímo v prostředí MS.Word. K iSilo obdržíte program na konverzi z html webových dokumentů do formátu, který iSilo používá, a to včetně zachování některých hypertextových vymožeností. No a RichReader ještě zvládá konverzi z rozšířeného formátu RTF, včetně formátování písma. Konverzní programy můžete stáhnout například na ppGearu.

Úvod dlouhý, počet znaků v Genesis limitovaný, pusťme se do představení jednotlivých DOC programů (a vezmu to podle abecedy, abych někoho neurazil):

Aportis Mobile DOC Edition

Těžko nezačít klasikem žánru. Existuje ve dvou verzích - jako AportisDOCReader je free, ale většina funkcí vám jako odpověď zobrazí okénko s doporučením zakoupit si shareware verzi. Ta však stojí 30$ a nevím nevím, kdo by za tuto cenu tento produkt kupoval, neboť (jak se dozvíte dál), existují levnější a přitom minimálně stejně vybavené DOC programy. Příčinou je zejména fakt, že AportisDOC se již delší dobu nevyvíjí (poslední verze je z roku 1998, kdy byl bezesporu v této kategorii králem) a nepřizpůsoboval se novinkám a vylepšením, které přinášely některé jiné programy - nemá například hyperlinky, obrázky.

Na druhou stranu je třeba říct, že Aportisu nechybí žádné podstatné vlastnosti novějších DOC readerů (ukazuje se, jak dobrý byl již v době svého vzniku a jak spíše ti ostatní opisovali od něj). Má celou řadu nastavení, scrolling po řádcích stlačením pera na horní/dolní polovině obrazovky je rychlý a poměrně plynulý, lze listovat hardware tlačítky a ovládat tak Palm při čtení jednou rukou. Máte-li např. MagicText, fungují i dvoj, troj a čtyřkliky, jinak lze část textu vybrat a kopírovat tažením pera. Má příjemnou kontextovou nápovědu k většině operací, solidní manuál v DOC formátu je samozřejmostí (ne tak u všech ostatních programů). Velikost je přiměřená. Jenom jaksi ta cena :-(

CSpotRun

Abecedně další pán na holení a dlužno říct, že v kategorii free DOC produktů prakticky nemá konkurenci (snad jen AportisReader jej předstihuje ve schopnosti číst záložky, což je také největší slabina CSpotRun).Jinak je CSpoRun velmi dobrý DOC reader a je řešením pro ty, kteří chtějí jen číst DOC soubory a nemají přehnané nároky na nastavení záložek (náhradní navigace je v programu možná skoky po 10% v textu).

V čem je program bezkonkurenční - to je jeho schopnost jednoduše a rychle přepínat rotaci obrazovky (na 160x160 obrazovce to jaksi nevadí) a přizpůsobit si tak čtení optimální poloze (například zaujaté v přecpaném metru).Vynikající je rovněž schopnost přepínat řádkování dokumentu. Při přepnutí na hustější řádkování získáme navíc jeden řádek a při nejhustějším řádkování až 3 řádky textu navíc na jedné obrazovce! A to vše je dobře proveditelné i čitelné s češtinou (diakritikou)!

Přičtěte velikost programu 19kB, cenu, intuitivní ovládání (vše na obrazovce, hardwarová tlačítka), searching - není co řešit. Věčná škoda akorát u těch záložek - ty přeci jen strukturovaný text zpřehledňují.

iSilo

iSilo není tak zcela klasickým DOC readerem. Program přinesl nový, vlastní, formát, který vznikne konverzí html souboru konverzním programem, který je přiložen k souboru. Výsledkem by měla být 20% úspora místa oproti DOC formátu, přenesení některých schopností html souboru (současné zobrazení několika různých typů fontů, hyperlinky), což úžasně přispívá k přehlednosti textu a funguje i s diakritikou.

Mezi DOC programy jsem jej zařadil proto, že umí přečíst i DOC soubory a poslouží tak rovněž jako docela slušný DOC reader. Neumí však přečíst nastavené záložky, jste nuceni si vytvořit nové pro iSilo, což ale jde docela dobře. Nemá rovněž autoscrolling. Scrolling perem je poněkud trhaný. Zajímavá je schopnost definovat až čtyři regiony obrazovky pro různé akce (posun o linku, o půl strany, o stranu apod.). Obdobně lze nastvit harwarová tlačítka Up/Down.

Převedete-li si ale do iSilo™ formátu html dokument, budete velmi spokojeni. S novým formátem získáte nové možnosti a schopnosti, které jistě mnoho uživatelů ocení. S programem lze získat navíc desktop aplikaci na přímý převod www stránek z Internetu do iSilo formátu a částečně tak nahradit například systém AvantGo (jehož velikost může mnoho uživatelů odradit).

J-Doc

Jednoduchý shareware program (tvůrce ale, myslím, na něm příliš nezbohatl), který umí velmi špatně jednu věc, kterou free CSpotRun umí velmi dobře - rotaci obrazovky. Špatně proto, že pro rotaci musíte vyvolat příslušné menu, kdežto u CSpotRun máte příslušné ikonky přímo na základní obrazovce. Ještě lze nestavit, jestli Up má fungovat jako Up, či Down a opačně (hmm).

Na obrazovku můžete perem klikat jak dlouho chcete - žádný scrolling ani označení textu nehrozí. Program zřejmě našel uplatnění v Japonsku, kde zobrazí korektně japonské znaky, v našich podmínkách nedoporučuji ani instalovat ke zkoušení, natož kupovat.

Mobile LinkDOC

Program od Mobile Generation Software, která je známější spíše databázovým programem MobileDOC. LinkDOC vás uvítá vstupní obrazovkou se seznamem dokumentů, které můžete kategorizovat, popřípadě mazat. V dokumentu fungují záložky (které můžete rovněž editovat), scrollování hardwarovými tlačítky i funkce find. Bohužel nefunguje rolování tlačením pera na dokumentu. Perem můžete ale vybrat část textu tažením, máte-li např. MagicText, fungují i dvoj, troj a čtyřkliky.

Jak vyplývá z názvu programu, je hlavní zbraní programu schopnost přidávat linky do DOC dokumentu. Funguje to tak, že si označíte slovo, které bude tvořit link/odkaz do jiného dokumentu, vyvoláte z menu příkaz AddLink (/L). Zde v rozbalovacím menu vyberete DOC soubor a záložku, na kterou má odkaz odkazovat. Pozor - funguje pouze s dokumenty, které nějaké záložky mají definovány (není ale problém s LinkDOC přidat libovolné množství záložek do jakéhokoliv dokumentu. Označené slovo (link) vám zůstane v dokumentu inverzně zobrazeno. Kliknete-li na něj, přeskočí do DOC souboru a záložky, kterou jste mu předtím nadefinovali. Z tohoto odkázaného dokumentu se dostanete zpátky ikonou BACK.

Schopnost tvořit linky je ve strukturovaném textu velmi důležitá (odkazovat lze pochopitelně i na záložky v jednom dokumentu) a LinkDOC celou věc zvládá velmi jednoduše.

MobiBook

Méně známý program, který má v horní části obrazovky hezké ikony na přidání záložky, zobrazení obsahu, změnu velikosti fontu a tlačítko známé z MSIE - full screen mode.Po vybrání DOC souboru z menu (povel BookShelf, doslova police na knihy) následuje velmi zdlouhavé otevření a vykreslení souboru. Každý další povel na listování textem trvá obdobně dlouho, písmenka skáčí na obrazovku snad po jednom. V dolní části obrazovky je sympatická lišta, ukazující, v jaké části dokumentu se nacházíme. Program má záložky a umí je přidávat. Má i funkci Find. Povely Send a Receive jsou nefunkční (v této verzi). Já asi skončím, ten program je opravdu nepoužitelný kvůli zdlouhavému vykreslování každé obrazovky (to je snad poprvé, co jsem se přímo u psaní recenze rozčílil).

Přece ještě něco - každý program má nějaké plusů - tady je to schopnost přepnout na inverzní zobrazení, které může být někdy (třeba v kombinaci s podsvícením) čitelnější.

PanaRead

Program se sympatickým nápadem, který však (kvůli nekorektně zobrazené diakritice) u nás pravděpodobně nenajde mnoho příznivců.Hned na první view obrazovce zaujme, že nám nabízí k přečtení nejen DOC soubory, ale i všechny poznámky a dokonce i e-maily.Kliknutím otevřete příslušný dokument a uvidíte hnedle druhou odlišnost tohoto programu : hlavní obrazovka je rozdělena na dvě části - v horní je text dokumentu (jako u ostatních DOC programů) a dole je rámeček se zobrazením části textu velkým písmem. V tomto dolním rámečku se vám po jednotlivých slovech zobrazuje postupně veškerý text dokumentu. Můžete zadat počet slov za minutu a tím ovlivnit rychlost zobrazování, můžete též ovládat zobrazování ručně tlačítek Down (kterýžto způsob vás dříve či později, spíš však dříve, přivede k resetu ...

Jak jsem napsal na začátku, program nekorektně zobrazuje češtinu (ve spodním rámečku), takže je nepoužitelný pro uživatele, kteří diakritiku používají. Zobrazovací okénko dole můžete vypnout, pak ale není důvod PanRead kupovat (nemá záložky, vyhledávání atd.)

QED

První z programů pyšnících se schopností editovat text. Editačním schopnostem a možnostem se budeme věnovat ve třetí části naší recenze, dnes budeme hodnotit QED jako DOC reader. Maličko méně vypiplané uživatelské rozhranní je bohatě vyváženo velikostí programu.

Je až neuvěřitelné, co se tvůrcům QEDu podařilo vměstnat do 27 kB programu.Už úvodní otevírací menu je obsáhlé a umožňuje pracovat se stávajícími soubory, včetně výmazu, přejmenování a kategorizace souborů. Umí kompletně záložky (i editaci), vyhledávání. Má 5 fontů (pátý font - courier - nemá pochopitelně češtinu). Navigační tlačítka dole jsou přehledná - je zde navigační lišta pro snadný posun v dokumentu, tlačítka pro scrolling (mají dvě části pro rolování po lince a po stránkách) - jsou zde i tlačítka pro rolování vpravo-vlevo, neboť šířku obrazovky v pixelech lze měnit. Spodní lištu lze vypnout. Lze označit blok textu a zkopírovat do schránky. Tlačítko Info zobrazí informace o velikosti DOC souboru (zkomprimovaná a bez komprimace). Program nemá autocrolling a hyperlinky.

RichReader

Obdobně jako iSilo má i RichReader svůj vlastní optimální formát (RTF) a DOC formát zvládá jaksi doplňkově a navíc.V základní obrazovce můžete nastavit rotaci obrazovky a zvolit jako základní jeden z mnoha fontů, kterými RichReader oplývá (však také pomocný soubor s fonty zabírá přes 70 kB paměti). Má totiž tři velikosti písma (malé, střední a velké) a u každého umožňuje nastavit řadu podtypů (Normal, Bold, Italic, Bold Italic a Fixed) - pouze u malého písma nemá bold. Otevřete-li přiložený RichReader manuál zjistíte, že dokáže poskládat kombinaci těchto stylů a typů do jediné obrazovky.

Nejmenší velikost písma dokáže naskládat na obrazovku 22 řádků 7 pixelů vysokých fontů (pochopitelně vše mimo čtyři základní lokalizované velikosti znaků je bez češtiny). Čitelnost takovéhoto textu je však poměrně pochybná, alespoň mne z něj bolely oči. Na druhou stranu ale lze někdy takového schopnosti docela dobře využít. Umí zarovnávat odstavec vlevo, vpravo, na střed, kreslit horizontální linky a má jiné vymoženosti, podobně jako iSilo ve svém formátu.

My však dnes hodnotíme RichReader hlavně jako DOC program. České znaky v běžných fontech fungují spolehlivě, program má záložky (včetně přidání nové), má funkci find. Ve spodní části je lišta pro snazší pohyb v dokumentu a zobrazení polohy. Rolování stiskem pera funguje jen o jeden řádek a pak se zastaví. Nemá autoscrolling.

--- Dokončení představení DOC readerů, tabulka a shrnutí v zítřejším vydání ---