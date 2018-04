Dobývejte nová území ve strategické Medieval Heroes II a zbavte se všech diamantů v Bejeweled II (Hry do kapsy 122)

Novinky a aktualizace

Medieval Heroes II

Arcona Magi vydala v naprosté tichosti druhé pokračování jedné z nejlepších strategií Medieval Heroes (recenze prvního dílu se nachází ZDE ). A co nová verze přináší?

Trochu více se nám rozšířila Evropa, nyní obsahující 90 provincií, o které budete bojovat s nepřátelskými národy. Zvýšil se i počet druhů jednotek (těch se ve hře nachází celkem 7). Standardní atributy jako multiplayer, tři stupně obtížnosti, stavba hradů a operace Robbery (rabování) či Scouting (zkoumání cizích území) zůstaly.

To, co se ve "dvojce" změnilo nejvíce, je systém soubojů. Firma se nechala inspirovat tahovou fantasy strategií Heroes of Might and Magic a vyměnila realtimové bitvy za tahové. Grafika soubojů je rovněž mnohonásobně lepší než v předchozí verzi.

Hra stojí $19.95 a je kompatibilní se všemi HiRes Palm OS 5.0>. Výrobce navíc připravuje editor map pro Windows, takže je opravdu nač se těšit!







Bejeweled II

Po příslibu firmy Astraware se nyní všichni fanoušky dočkali druhého pokračování zřejmě nejúspěšnější hry na PDA všech dob.

Bejeweled II nabízí čtyři herní režimy: Classic, Action, Puzzle a Endless. Pátý speciální režim je nutné odemknout dokončením všech čtyř standardních. Změnil se i grafický kabátek, a to samozřejmě k lepšímu. Přibyly nové speciální vybuchující diamanty nebo obrázky tvořící pozadí herní plochy.

Hra je spustitelná na Palm OS 5.0 a Pocket PC 2002/2003 . Stojí $19.95.

AltEarth

MobiCore představil novou akční adventuru AltEarth s poutavým příběhem, parádními realtimovými souboji, více než 100 použitelnými předměty, možností kouzlení a fantastickou 3D grafikou.

Jako hrdina se budete mstít příslušníkům rodu Thals, kteří přepadli vaši vesnici v severním kontinentu zvaném Norgard. Vaše tělo nechali napospas osudu a stejně jako ostatní oběti, hodili vás i vaše sousedy do řeky. Vy jste shodou náhod všechno přežili a váš čas pomsty nastal...

Demoverzi stahujte ZDE , případně plná verze je za poplatek $24.99.

Wizard

Abyste se stali úspěšným kouzelníkem, musíte splnit důležitou zkoušku z čarování. V každé úrovni máte za úkol nasbírat určitý počet bodů nutných k dalšímu postupu hrou. Z levé strany se bude v určitých časových intervalech (čím vyšší úroveň, tím jsou kratší) vytvářet nový sloupec barevných cihliček. Vy, za pomoci stylusu (kouzelnické hůlky), budete ťukat na páry, trojice, čtveřice, atd. stejnobarevných cihliček. Touto cestou získáváte body.

Hru spustíte na barevném Palm OS 4.0> s LowRes a HiRes rozlišením. Stojí $9.95 a jejím výrobcem je firma Megasoft2000 .

Burning Armor

Firma M A X připravila pro všechny fanoušky leteckých stříleček novou akční gamesku Burnig Armor.

Hra nabízí 3 typy bojových lodí, systém "upgradů", v němž si postupně vylepšujete svoji stíhačku za peníze, které budete získávat v průběhu jednotlivých úrovní. A těch je tu opravdu jen málo! Jen 8 různých kol za poplatek $19.99 je opravdu odvážné...

Burning Armor spustíte na Pocket PC 2002/2003 a pokud se vám nechce procházet opravdu propracovanou domovskou stránku firmy, můžete si demoverzi stáhnout ZDE .

Xmas Gifts

Pouhá dvě čísla nás dělí od začátku svátků vánočních, a tak čekejme her s touto tématikou v brzké době více.

Pro majitele Nokií 3650/7650 , Sony Ericssonů P800/P900 a dalších mobilů podporujících technologii JAVA (kompatibilita všech telefonů není ověřena) připravila firma DS Effects roztomilou akční 2D "hopsačku", ve které budete hrát za Santa Clause a musíte v jednotlivých úrovních sbírat dárečky a skrz všechna nebezpečí se bez úrazu dostat do dalších kol.

Hra stojí $6.95 a je bohužel bez demoverze.

V přípravě

Výhledy firmy PDAMill

Herní firma PDAMill oznámila přibližná data vydání čtveřice her známých z platformy PocketPC. Především se jedná o GameBox Solitare II, který má být vydán 13. prosince tohoto roku. Hry Traffic Mania a RPG Arvale Journey of Illusion by měly být na pultech ještě před Vánoci, zatímco fanoušci zběsilých závodů si budou muset na Flux Challenge počkat do začátku příštího roku.

Klasika

Commando

V dnešní rubrice klasika se vracíme do žánru akčních her, známější především z 80. let, kde se svým neporazitelným "superhrdinou" chodíte po jednotlivých úrovních a sestřelujete všechno, co se hýbe.

Hru Commando ovládáte stylusem. Každá úroveň má stejný cíl, který jsme si zmiňovali na začátku, čili zlikvidovat co nejvíce nepřátelských vojáků a prostřílet si tak postup do další fáze hry. Prostředí je zcela jednotvárné, občas se objeví nějaké předměty patřící nepříteli, ale jinak tu toho moc nehledejte. Informace o vašem zdraví, zkušenostech a užitečný radar se nacházejí ve spodní části displeje.