Dobré smartphony se budou prodávat jen v Číně, šetřete na letenku

Situace z letošního léta je dobře známá, takže jen pro připomenutí: německý soud nejprve zakázal a později opětovně povolil prodej nového tabletu od Samsungu. Ten se nelíbil Applu, prý je příliš podobný jeho iPadu. Samsung zase raději neprodává svůj největší hit Galaxy SII v USA, protože se pravděpodobně obává soudních sporů a navíc výpalného za patenty. To už platí například HTC, takže na jeho modelech s operačním systémem Android vydělává Microsoft, ač se systémem nemá nic společného. Ale drží hodně patentů.

Přitom ona patentová válka se vede už několik let, aktivní je v ní hlavně Apple, ale i další velcí hráči: Nokia, Microsoft, HTC, Sony Ericsson, korejské značky a další výrobci mobilů nebo vlastníci patentů. Přestože koupě Motoroly Googlem přišla neočekávaně a rychle, má svou logiku. Motorola je v oboru stará páka, a tak drží velké množství technologických patentů. A Google naopak skoro žádné nedržel. Dalším pánem na holení může být Siemens, který drží patenty za bývalou mobilní divizi. Opět to jsou především technologické patenty.

Jenže dnes je patentováno všechno, od tvaru ikon na displeji, přes myšlenku, že lze z bezplatné aplikace rovnou koupit placenou a další a další. Prostě skoro všechno. Problematický je v tomto směru především americký trh, kde jsou patenty, slušně řečeno, ošetřeny trochu jinak než ve zbytku světa. Ale problém se přelévá i do Evropy.

Vzhled a technologické patenty Vedle technologických a dalších patentů se začíná hrát i o design přístrojů. Spor o nový tablet Samsungu je toho dobrým příkladem. Jenže na rozdíl od obyčejných mobilů, kde se designéři mohli v rámci možností vyřádit, jsou si smartphony a tablety z logiky věci podobné jako vejce vejci. Výrobci se snaží odlišit u top modelů, ale nižší a střední třída, to je záplava na první pohled nerozlišitelných přístrojů.

Kauza zakázaného a povoleného tabletu Samsungu navíc ukázala, že konkurence je opravdu tvrdá. Podoba tabletu je známá od jara, soudní zákaz ale přišel přesně při startu prodeje, když už jsou přístroje vyrobeny, naskladněny, kampaně běží.

Kdyby se Applu podařilo zákazu dosáhnout, stálo by to Samsung hodně peněz. Nemá cenu teď hodnotit, kdo má v tomto sporu pravdu, to rozhodne soud. Což platí i pro další patentové spory. Připravení budou silnější, ostatní se budou muset z hlavních trhů stáhnout, nebo budou platit.

Při nejčernější vizi sporů se tak snadno může stát, že se velcí hráči navzájem vyblokují a jejich top modely se v USA a v Evropě prostě prodávat nebudou. Na trhu zbudou laciné obyčejné mobily, které ale dnes nikoho příliš nezajímají.

A kam tedy pro mobily? Velmi pravděpodobně zůstanou na trzích jihovýchodní a východní Asie, kde se patentovou a designovou ochranou dlouhodobě příliš netrápí. A když i tam padnou velcí výrobci, tak mnoho čínských firem jejich výpadek nahradí. Především u Androidu jsou velmi aktivní už dnes.

První možností je koupě přes internetové obchody. Jenže pokud bude patentové napětí v Evropě opravdu silné, mohou být celníci velmi aktivní a leckterá zásilka nedorazí. Ostatně, už dnes se občas stane, že celníci zabavují zjevné kopie od čínských výrobců. Opět za to může především Apple.

Posledním řešením je tak dovolená v Asii spojená s nákupem mobilu. Dost absurdní myšlenka, ale nikoliv nereálná. Mobil sice takto vyjde dost draho, ale jak říká dávná reklama: "Když musíš, tak musíš". Letenka do Číny stojí průměrně okolo 15 000 korun, hotely jsou levné a na koukání je tam toho dost.

K této extrémní situaci ale snad nedojde. Případnou válku by v současné konstelaci asi nikdo definitivně nevyhrál a krvácet se nechce nikomu. Spíš hrozí různá zpoždění v uvádění nových modelů a vedle klasických marketingových nástrojů budou o úspěšnosti rozhodovat i právníci. Vítězem ale opět mohou být menší čínské značky, které jsou zatím pro velké hráče tak malé, že jejich patentovým sítem snadno proklouznou.