Dobře fotící tatranka – recenze Sony Ericsson C902

Krátce po představení Sony Ericssonu C902 jsme jej mohli vyzkoušet, tehdy ještě v podobě prototypu. A buďme upřímní, nadšení v nás zrovna nevzbudil. Jenže tehdy bylo na celkové hodnocení ještě příliš brzy. Nyní v rukou držíme finální verzi telefonu a máme za sebou více než dvoutýdenní zkušenosti s jeho používáním. A co se nestalo – C902 nám za tu dobu tak trochu přirostl k srdci. Jistě, telefon má své mouchy, ale počáteční rezervovaný postoj jsme změnili.

Největší nevýhodou C902 je fakt, že přichází na trh až nyní. U nás se navíc prodejce trochu opozdil a dostal se do paradoxní situace – nová vlajková loď fotomobilů se začala prodávat až poté, co byl představen nový špičkový model C905. Oba telefony jsou sice velmi rozdílné, ale existuje skupina zákazníků, kteří prostě chtějí to nejlepší. A tak si po představení C905 už jednoduše C902 nekoupí.

Katalog mobilů: různorodá pětimegapixelová konkurence - Sony Ericsson K850 a G900, Samsung U900 Soul a F480, LG KU990 Viewty a Nokia 6220 Classic.

Stručná charakteristika:

Tenký telefon klasické konstrukce s pětimegapixelovým fotoaparátem.

My se však domníváme, že s uvedením C902 neměl Sony Ericsson otálet celkově. Jde sice o telefon, který je funkčně prakticky shodný s modelem K850i, pro běžného uživatele je však daleko praktičtější. Důvodem je návrat k běžným klávesám a jejich tradičnímu rozložení a také tenká konstrukce. Díky tomu oslovuje C902 daleko širší publikum než K850i, který je telefonem spíše pro nadšence. Běžný uživatel raději oželí xenonový blesk, aby se vyhnul extravagancím v případě K850i.

Vzhled a konstrukce – říkejte mi tatranka

Při pohledu na model C902 se vám hned na poprvé vybaví jediné – tatranka. Navození dojmu sendvičové konstrukce je hlavním designérským prvkem telefonu. Někomu se toto neobvyklé provedení líbí, někomu ne, vcelku se ale dá říci, že design C902 je vcelku umírněný a konzervativní. A dá se říci, že není líbivý, musí se mu prostě přijít na chuť. Módní jsou ovšem jeho rozměry – tedy především tloušťka. S mírami 108 x 49 x 10,5 mm totiž jde o nejtenčí telefon s pětimegapixelovým fotoaparátem. Tedy alespoň kam až naše znalosti sahají – tlustší je jak Samsung U900 Soul, i900 Omnia, LG KF750 Secret, tak i nedávno představená Motorola ZN5.

Lehce nadprůměrná je hmotnost telefonu – celých 107 gramů. Na svědomí ji mají použité materiály – na těle najdeme různé kovy a velmi kvalitní plasty. Proto se rozhodně nemusíte obávat, že by telefon někde vrzal, skřípal a vydával jiné pazvuky. Slabinou není ani nezvyklý vysouvací mechanismus, který ukrývá čočku fotoaparátu. Vršek telefonu se odsunuje o necelý centimetr, aby tak na zadní straně odkryl fotoaparát. Spolu s vrškem se odsunuje zhruba i polovina boku telefonu. Odsunutá část má pochopitelně drobnou vůli, ale nejde o nic strašného. Rozhodně se nepotvrdily naše obavy z prototypu, u kterého se odsunutá část extrémně viklala.

Přesto však nepovažujeme toto řešení za příliš povedené. Nikoli však z konstrukčního hlediska, ale z hlediska praktického. V odsouvající se části se totiž hromadí prach a mastnota, což nevypadá příliš vábně. Fotoaparát také není jednoduché spustit jednou rukou – otevření mechanismu se lépe provádí oběma rukama. Jednou to jde také, ale chce to cvik, a ne každému to musí jít. Zvolená konstrukce je prostě daní za snahu nabídnout co nejtenčí přístroj s aktivní krytkou fotoaparátu.

K testování jsme měli zapůjčenou celočernou barevnou variantu, kterou oživují pouze stříbrné linky po obvodu telefonu a drobné stříbrné detaily. V prodeji je ještě varianta, kde převládá červená barva a černá zůstává pouze čelní plocha s displejem a klávesnicí.

Displej a ovládání – ústupky fotoaparátu

Displej modelu C902 je dalším podivným ústupkem fotoaparátu. Kvůli odsouvací konstrukci a senzorovým klávesám pro ovládání fotoaparátu po stranách displeje na něj totiž nezbylo příliš mnoho místa. Slovy čísel je jeho úhlopříčka pouhé dva palce. To zrovna není hodnota, na kterou bychom byli u špičkových modelů zvyklí – naopak, výrobci se snaží displeje dělat co největší. Pouze dvoupalcový displej u C902 je tak trochu zklamáním. Na druhou stranu u něj zůstalo zachováno rozlišení 320 x 240 pixelů, a tak je zobrazení na něm opravdu extrémně jemné. Tak jemný a ostrý displej se jen tak nevidí. My bychom ale přeci jenom spíše ocenili více prostoru. Displej nezklame ani podáním barev, však jich také umí zobrazit 256 000.

Oproti Sony Ericssonu K850i se v případě modelu C902 vrátil výrobce ke klasickému provedení ovládání. K850i byl jedním z prvních modelů na nové platformě, která se vrátila k ovládání s klávesami pro přijetí a odmítnutí hovoru a naopak zavrhla návratovou klávesu, jenže model si díky senzorovým klávesám a neobvyklé navigační klávese ponechal svá specifika. To C902 je již naprostá klasika, stejně jako většina ostatních současných modelů výrobce. Při ovládání vás nic nepřekvapí, všechna tlačítka na klávesnici jsou přesně tam, kde je očekáváte. Navíc dostala dostatek prostoru, takže při psaní a ovládání nebudete tápat. Přesto si klávesnice absolutní pochvalu nezaslouží – je trošku tužší, než bychom si přáli, a odezva na stisk není tak zřetelná, jak by se nám líbilo.

Ještě hůře si však budete zvykat na klávesy pro regulaci hlasitosti. Kvůli odsouvací konstrukci se totiž muselo kolébkové dvojtlačítko přesunout do spodní části pravého boku, těsně pod spoušť fotoaparátu. Jde o hodně neobvyklé umístění, a tak budete často při požadavku upravení hlasitosti mačkat do prázdna a teprve za chvíli si uvědomíte, že musíte tlačítka hledat jinde. Naštěstí je kolébková klávesa ostře řezaná a dá se dobře nahmatat, ovšem mohla by být trochu větší, aby si uživatel byl jistější při volbě směru regulace.

Baterie – nenaštve, neurazí

Ačkoli je Sony Ericsson C902 tenký přístroj, do jeho těla se vešla baterie se slušnou kapacitou 930 mAh. To v praxi znamená, že se zhruba desítkou minut hovoru denně, nějakým tím focením a občasným mrknutí na web vydrží C902 fungovat asi tři dny a pak teprve se začne dožadovat nabíječky. To je vcelku pozitivní zjištění, na druhou stranu nikterak překvapivé. Sony Ericssony jsou vcelku stabilní výdrží napříč modelovými řadami známé.

Telefonování a zprávy – stále stejná písnička

V poslední době jsme v redakci měli docela velké množství nových Sony Ericssonů. Jednotlivé telefony se od sebe sice liší, ale pokud jde o výbavu a funkčnost v oblasti telefonování a psaní zpráv, jsou navlas shodné. Ono také není proč měnit úspěšný a fungující koncept, že? Takže i u C902 opět nalezneme adresář schopný pojmout 1 000 záznamů s maximálně 7 000 telefonními čísly. Limit to je poněkud podivný, na druhou stranu asi těžko dosažitelný. Nechybí tradiční vyzváněcí profily, možnost filtrování hovorů a tradičně probíhá i psaní zpráv. Editor SMS stále odpočítává až několik posledních znaků zprávy a nedostatečně upozorňuje na to, že jste začali psát další zprávu.

Pro vyhledávání kontaktů lze zapnout i dnes stále oblíbenější funkci vyhledávání přímo z pohotovostní obrazovky. V tomto případě je ale škoda, že telefon neprohledává zvlášť jméno a zvlášť příjmení, hledání pomocí slovníku T9 probíhá pouze a jen v té části jména, podle které máte seznam seřazen.

Při telefonování samotném si není nač stěžovat, kvalita zvuku je zcela odpovídající. Samozřejmostí jsou všemožná individuální vyzvánění v podobě MP3 i podpora videohovorů. U telefonů vyšší třídy naprostý standard. Musíme uznat, že s C902 se telefonuje opravdu pohodlně – díky pevné a tenké konstrukci se telefon dobře drží a ani po delší době hovoru vám v ruce nevadí.

Organizace a data – opakování matka moudrosti

I v případě výbavy pro organizaci času a práci s mobilními daty se budeme dost opakovat. Výbava totiž opět odpovídá mnoha dalším nedávno testovaným modelům – třeba Sony Ericssonu C702. Oproti němu chybí vyššímu modelu vestavěný GPS modul, můžete ale připojit modul externí. Mezi programy nechybí stále oblíbenější Google Maps. Jinak nabídne C902 tradiční sadu organizačních aplikací – budíky, kalendář, úkoly, poznámky, časovač, stopky, kalkulačku a paměť na hesla. Mezi vestavěnými aplikacemi najdete ještě dvě pro práci s obrázky – Face Wrap a Photo Mate. Sony Ericssony také disponují kvalitním správcem souborů, takže pokud si rádi uspořádáváte data i v telefonu, zde budete navýsost spokojeni.

Pro prohlížení internetu můžete využít nejnovější verzi prohlížeče NetFront. Jeho poslední verze je opět o něco dokonalejší, ale co vám budeme nalhávat – Opera Mini to stále není. Pokud si ji ale náhodou nenainstalujete, dá se NetFront používat a můžete s ním být vcelku spokojeni. Pro přístup k internetu můžete využít všech možných technologií – GPRS, EDGE, UMTD nebo HDSPA. Telefony Sony Ericsson navíc umí velmi jednoduše sdílet toto mobilní připojení s vaším počítačem – stačí najet do nastavení telefonu a patřičnou funkci zde zapnout. Pak ani na počítači nemusíte mít nainstalovaný software PC Suite, který normálně propojení zajišťuje.

Zábava – co chybí?

Pokud chcete telefon, se kterým se nebudete nudit ani ve volném čase, může být Sony Ericsson C902 tou pravou volbou pro vás. Nechybí samozřejmě slot pro paměťové karty memory stick micro, ale žádnou kartu v balení nedostanete. Telefonu nechybí hudební přehrávač, bez karty ale můžete využívat jenom 160 MB vnitřní paměti. C902 nabízí i rádio. Spokojeni také můžete být s nabídkou vestavěných her – jsou tu tři a všechny dobře hratelné. První je Foto Quest Fishing, dále tu najdeme Need for Speed ProStreet a třetí hrou je Solitaire, ve kterém máte na výběr z dvanácti způsobů hry a můžete hrát s protivníky on-line.

Hlavním lákadlem C902 má ale být jeho fotoaparát. A tentokrát musíme uznat, že oprávněně. Oproti modelu K850i kvalita výrazně stoupla a jak ukázalo naše nedávné srovnání, model C902 se může směle měřit se současnou špičkou v podobě Nokie N82. Jedinou nevýhodou fotoaparátu je fakt, že místo xenonového blesku se musíte spokojit s přisvětlovací diodou. Inu, na snímky pořizované ve tmě zapomeňte, jinak ale nabízí C902 velmi slušnou kvalitu snímků. Příjemné je i samotné ovládání fotoaparátu, kvůli kterému musel trochu ustoupit displej. V režimu fotoaparátu jsou nad a pod displejem vždy čtyři senzorové ikony, které vám usnadní rychlé nastavení nejdůležitějších funkcí fotoaparátu.

Řešení je to intuitivní a snadné, na druhou stranu se také občas stane, že si na senzorovou klávesu sáhnete nechtěně a pak se divíte, co že to vlastně fotoaparát dělá. Raději bychom tedy i zde viděli obdobné řešení, jako mají jiné modely – třeba K850i nebo K810i – prosvětlené funkce fotoaparátu u tlačítek hardwarové klávesnice. Tento způsob se sice musí uživatel o něco déle učit, ale na druhou stranu je spolehlivější a nezabírá místo displeji.

Shrnutí – překvapivě dobrá volba