DOBITO, můžeme nabíjet i přes internet. Na které adrese?

Od 15. 8. 2000 začal Eurotel nabízet novou službu pro klienty Expandia banky, kteří jsou zároveň uživateli některé z předplacených (pre-paid, pozn. red.) karet Go. Podstatou této novinky je možnost nabití Go karty bez faktického zakoupení kupónu a následného telefonování na Go linku. Nyní totiž můžete svou kartu nabít i přes internet, nebo pomocí bankomatu.

Okamžitě byla odstartována reklamní kampaň, která zahltila billboardy, letáky, stránky novin a časopisů i televizi, přitom veškeré spoty byli doprovázeny sloganem "DOBITO, můžeš nabíjet i přes internet". Pokud však zkusíte najít na internetu adresu www.dobito.cz, svou Go kartu určitě nedobijete. Po několika nezdařených pokusech zmizí vaše naděje na internetové dobití v nedohlednu. Slovo DOBITO totiž do nedávné doby nebylo na internetu vůbec registrováno.

Není třeba věšet hlavu, služba existuje, ale najdeme ji jen na stránkách EuroTelu. Pokud tedy budete chtít nabít předplacenou kartu pomocí počítače zapomeňte na heslo DOBITO a vrhněte se na www.eurotel.cz/czi/go_info.

Jste-li zároveň klientem Expandia banky nebo vlastníte kartu CCS, už vám nic nebrání v pohodlném dobití. Můžete tak učinit i po zakoupení Go kupónu, ale tím pádem ušetříte pouze volání na Go linku. Daleko příjemnější je dobíjení z internetu bez kupónu a to je také hlavní důvod, proč tato služba vznikla.

Prostřednictvím souhrnné platby zde můžete nabít až deset karet najednou různými částkami (do výše 10 000 Kč), nicméně ani jednou se tu nesetkáte se slovem DOBITO. Skutečně se tedy jedná jen o reklamní slogan, nikoliv o klíčové slovo a není třeba ztrácet čas s jeho vyhledáváním.

Možná by se dalo předpokládat, že při takové službě bude věnováno více pozornosti jejímu zviditelnění a osamostatnění, ale EuroTel zjevně nechce komplikovat strukturu svých internetových služeb, což je v tomto případě pochopitelné. Nenechte se proto zmást, až se na internetu objeví doména "dobito". S EuroTelem a jeho Go kartami nemá nic společného.