Dobijte svůj kredit na pokladnách supermarketů, ušetříte 10 procent

Jak jsme vás už informovali minulý týden, na pokladnách hypermarketů Globus je možné dobíjet kredit na předplacené karty. Jednoduše si zvolíte, kolik chcete dobít a celá transakce se pak objeví na účtu spolu se zbytkem nákupu.

Od včerejška mohou spotřebitelé v hypermarketech Globus během nákupu jednoduchým způsobem dobít kredit mobilního telefonu sobě nebo svým blízkým bez ohledu na to, zda platí hotovostí nebo platební kartou.

V rámci jednoho nákupu můžete vždy dobít jen jedno telefonní číslo. Dobít kredit si ale můžete, i když v Globusu nebudete nic dalšího kupovat.

Za službou stojí společnost Global Payments Europe, která pro mobilní operátory provozuje i další on-line platební kanály jako dobíjení v bankomatech nebo na platebních terminálech.

Možnost dobíjení kreditu na pokladnách obchodů je tak podle Petra Sedláčka, generálního ředitele Global Payments Europe, jen dalším logickým krokem. Ostatně tento systém byl vyvíjen souběžně s dobíjením na platebních terminálech. Teprve nyní na něj ale dozrál čas.

Jak potvrdili zástupci všech tří mobilních operátorů, zájem o on-line dobíjení stále stoupá a u všech se přes on-line kanály (přímé bankovnictví, bankomaty, terminály CCS a Sazky) uskuteční kolem 85 % všech transakcí, naopak zájem o klasické dobíjecí kupóny stále klesá a používají se stále více jen při speciálních příležitostech (např. když chcete kredit někomu darovat). Nicméně žádný z operátorů se nechystá klasické kupóny zcela opustit.

Podle zkušeností z Velké Británie je právě dobíjení na pokladnách obchodů vůbec nejpopulárnějším způsobem. Celkem 7,24 milionu českých zákazníků předplacených karet (2,978 mil. O2, 3,187 mil. T-Mobile a 1,086 mil. Vodafone) má tedy k dispozici najednou navíc přes 550 nových dobíjecích míst. Dobití kreditu při nákupu vám tak ušetří cestu k bankomatu nebo jinému obchodníkovi. Navíc na pokladnách hypermarketů můžete zaplatit i platební kartou, což u některých menších obchodníků rozhodně není pravidlem.

„Celý proces dobití je velmi jednoduchý. Během doby, kdy obsluha pokladny počítá položky nákupu, požádá zákazník o dobití kreditu svého mobilního telefonu, a to ve výši 200, 300 nebo 500 Kč. Dobíjené telefonní číslo pak může sám zadat do terminálu a částka je přičtena k položkám nákupu. Celá transakce je nakonec potvrzena odesláním SMS na číslo dobíjeného telefonu“ vysvětlil Bohdan Tetiva, ředitel produktového marketingu společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Jak to funguje?

Celý proces je přitom velmi snadný. Ve stojanu před pokladnami si vyberete kupon vašeho operátora v hodnotě, o kterou chcete svůj kredit navýšit. V případě O2 karet a Twist karet T-Mobilu jsou k dispozici hodnoty 200, 300 a 500 Kč, pro Vodafone karty pak 250, 500 a 1 200 Kč. Kupony obsahují magnetický proužek, v němž je zakódován operátor, a také částka pro dobití. Pokladní tento kupon projede platebním terminálem, stejným jako pro platby kartou. Na numerické klávesnici pak musíte zadat svoje telefonní číslo a potvrdit částku.

Martin Horčička, marketingový ředitel klíčových služeb společnosti Vodafone Czech Republic k tomu dodává: „Od potvrzení transakce dobití na terminálu do faktického dobití uběhne pouze několik málo vteřin. Je to tedy jeden z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů dobití kreditu, který mohou spotřebitelé v současné době použít.“

Výhodou je, že do této možnosti jsou od počátku zapojeni všichni operátoři. Navíc podle informací z tiskové konference by v řádu týdnů měli přibýt i další obchodníci. Jan Roule, ředitel Product & Terminal Management společnosti T-Mobile Czech, navíc upozornil, že všichni zákazníci, kteří si dobijí kredit na pokladnách Globusu do konce ledna, získají navíc 10% bonus. Stejnou nabídku pro své zákazníky přichystalo i O2.