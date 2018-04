Dobijte si mobil vlastní silou

Výrobci mobilních telefonů stále přicházejí s novými nápady, jak efektivně nabíjet telefon v různých situacích a prostředích. Existují nabíječky, které využívají energii osobního počítače, jiné pomocí adaptéru dobijí telefon při jízdě na kole dokonce nabíječky na ruční pohon. Právě taková, pod názvem Freecharge, byla v květnu uvedena na americký trh.

Britská firma Freeplay Energy, zabývající se již dlouhou dobu výrobou malých elektrospotřebičů, poháněných lidskou silou, přichází s užitečnou novinkou. Vedle rádií a svítilen začala počátkem letošního roku vyrábět také nabíječky k mobilním telefonům. Na svých internetových stránkách firma Freeplay Energy uvádí, že se jedná o převratný výrobek, který je výsledkem technické spolupráce s americkou firmou Motorola.

O chystané výrobě tohoto zajímavého příslušenství jsme informovali již dříve. Na počátku měsíce května začala britská firma dodávat speciální ruční nabíječky Freecharge na americký trh.

Ruční nabíječku Freecharge propojíte se svým telefonem propojovacím adaptérem. Princip výroby energie pro mobilní telefon je poměrně jednoduchý. Jde o podobný systém jako u starších typů kapesních hodinek, kdy je energie vyráběna pomocí nataženého pera. Otáčením malého kroužku se pero natažené na jedné ose navíjí na osu druhou. Pero se následně smršťuje a navíjí se zpět do své původní pozice. Elektrickou energii tak vyrábí rotační pohyb druhé osy. Zdá se vám, že popsaný mechanismus nemůže vyrobit dostatečné množství elektrické energie pro mobilní telefon? Opak je zřejmě pravdou. Výrobce uvádí, že otáčení kroužku kolem osy trvající přibližně 45 vteřin vyrobí takové množství energie, které vystačí na čtyři až šest minut hovoru nebo několik hodin pohotovostního režimu. Aby bylo točení kolečkem stále efektivní, je do nabíječky vestavěna LED dioda, která intenzitou svéhou svitu indikuje, jak rychle je třeba kolečkem otáčet. S pomocí diody také snadno zjistíte, je-li stále energie do telefonu dodávána. Rozměry nabíječky nejsou nijak robustní, ale možná by si větší oblibu u uživatelů našlo trochu menší provedení. Posuďte sami, nabíječka je vysoká 145 mm, široká 52 mm a váží 230 gramů.

Ruční nabíjecí adaptéry jsou v současnosti vyráběny pouze pro telefony Motorola. Od července letošního roku by se měly objevit také adaptéry pro další typy telefonů. Výrobce s určitostí slibuje ruční nabíječky pro telefony Nokia a Ericsson. V průběhu července se také chystá rozšíření prodeje nabíječky Freecharge do Británie a následně na evropský trh. Brzy by navíc v rámci společné spolupráce měly být vyráběny telefony s vlastním natahovacím kolečkem.

Ruční nabíječka je dodávána ve dvou barevných provedeních - žlutá a modrá. Ve Spojených státech se dá pořídit za cenu zhruba 80 dolarů (podle aktuálního kurzu přibližně 2660 Kč). Cena je poměrně vysoká, bude tedy zajímavé sledovat, uchytí-li se tento zajímavý výrobek v Americe případně za jakou cenu se bude v budoucnosti prodávat u nás. Lze předpokládat, že za takhle vysokou cenu si příliš oblíbenců nezíská.