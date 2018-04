Dobijte si mobil rukou

Přestože již všechny nové telefony dávno mají místo kruhu na vytáčení tlačítka, obrat „vytočit telefon“ slyšíme stále. Brzy přibude další zajímavé slovní spojení - natáhnout telefon. Ano, zní to jako bychom mluvili o hodinkách, protože skutečně jde o podobný případ. Britská firma, která již pět let vyrábí rádia a svítilny poháněné lidskou silou, nyní spolupracuje s Motorolou na výrobě nabíječky k mobilním telefonům, která bude získávat elektřinu z péra natahovaného člověkem.

Firma Freeplay Energy se zabývá výrobou drobných elektrospotřebičů získávajících energii z nataženého péra. Jde o podobný princip jako v hodinkách. Pero natažené na jedné ose se lidskou silou (točením malého kroužku) navíjí na osu druhou. Pero se pak smršťuje a navíjí se zpět do své původní pozice. Elektrická energie je vyráběna pomocí rotačního pohybu druhé osy. Přestože se na první pohled zdá, že takto nemůžeme získat mnoho energie, opak je pravdou. Například mechanismus v přenosném rádiu stačí natáhnout o třicet otočení, aby udržel přístroj v chodu přes půl hodiny.

Nabíječka na mobilní telefony by měla být schopná na jedno otočení natahovacího kolečka dodat telefonu energii na šest minut hovoru nebo dvě hodiny pohotovosti. Na plné nabití je tedy třeba otočit kolečkem podle typu telefonu zhruba padesát až dvěstěkrát.

Firma Freeplay podepsala dohodu o spolupráci se společností Motorola. Společně by měly první nabíječku začít prodávat koncem roku 2001 a mělo by jít o model pro telefony Motorola. Později by měly na řadu přijít i ostatní značky. Podle zástupců společnosti Freeplay by se časem mohly objevit i telefony se zabudovaným "ručním pohonem". Natahovací nabíječka bude stát 45 liber (2500 korun).

Rukou natahovaná nabíječka je jedním z alternativních zdrojů energie pro dobíjení telefonů. Objevují se nejrůznější solární panely, dynama na kolo nebo zinkovzdušné baterie. Všechny tyto nápady jsou však dosti okrajové, skutečně je použije jen málo lidí. Na tom se nejspíš mnoho nezmění, zvlášť pokud se podaří vyrábět malé baterie na principu palivových článků.