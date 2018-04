Dobijte si kredit při poslechu CD

Prima stírací CD je dobíjecí kupón ve formě hudebního CD, nabízený slovenským operátorem Globtel pro majitele předplacených karet Prima. CD obsahuje šest slovenských populárních písniček. Podle nám dostupných informací se jedná zřejmě o evropský – určitě však o středoevropský – unikát.V současnosti se prodává už druhá verze tohoto CD, a to ve dvou provedeních, která se liší hodnotou kreditu. CD se vyrábí v České republice a podle zákulisních informací neustále probíhají neoficiální jednání výrobce těchto CD s českými operátory sítí GSM.

Na potištěné straně cédéčka je malá stírací oblast (podobně jako na klasických dobíjecích kupónech), po jejímž setření se objeví čtrnáctimístný dobíjecí kód. Prima výber se prodává ve dvou provedeních. Levnější, označený M, stojí 490 Sk, což je také hodnota kreditu na tomto CD. Dražší provedení označené L stojí 690 Sk, kredit na tomto CD má hodnotu 750 Sk.

Prima výber, který se prodává v současnosti, je už druhý v pořadí. Eva Güttlerová, tisková mluvčí Globtelu, nám k tomu řekla: „I v budoucnosti plánujeme naším zákazníkům poskytnout nové Prima výběry.“ Na současné edici najdete tyto skladby: I.M.T. Smile (Ľudia nie sú zlí), Richard Müller (Milovanie v daždi), Jana Kirschner (Modrá), Made 2 Mate (Do You Love Me), Hexu (Maťo a Linda) a Iné kafe (Úspešne zapojení).

O oba Prima výbery byl mezi zákazníky Globtelu velký zájem. Konkrétní čísla nám Eva Güttlerová odmítla prozradit: „Mezi zákazníky jsme zaznamenali velký zájem, o konkrétních počtech ale zatím nebudeme mluvit. Náklad je ale několikanásobně větší než u běžných hudebních titulů.“ První Prima výber vydal Globtel před Vánoci v roce 2000, druhý před letošním svátkem sv. Valentýna (14. února).

Na samotném CD je také zajímavé, že jej vyrábí česká společnost Fermata. Vnucuje se tedy otázka, zda se podobných CD dočkají i zákazníci českých operátorů sítě GSM. Podle zdroje, který si nepřál být jmenován, probíhají neoficiální jednání se všemi třemi českými operátory. Nechme se tedy překvapit, kdo se stíracími cédéčky přijde první. Možná budou první dokonce dva, jak už je u nás zvykem.