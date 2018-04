Doba není lehká, zvláště pro mobilní komunikace. Výrobci mají problémy s poklesem prodeje telefonů a následným propadem svých akcií, operátoři sítí se zase zadlužují kvůli vysokým cenám za licence UMTS. Jejich finanční potíže se pak promítají i do jejich politiky vůči zákazníkům, z kterých by najednou chtěli všichni mít dojné krávy. Pochopitelně od toho tu uživatelé jejich sítí jsou, aby za služby platili, nyní však operátoři pochopili, že chtějí-li se dostat z dluhů, musí naučit lidi utrácet co nejvíce. Cesta k tomu vede přes stále další a stále nové aplikace, které přitáhnou zájem zákazníka a nadchnou ho natolik, že bude ochoten za ně platit něco navíc. Kdy se tak stane a kolik budou uživatelé ochotni připlácet, to je teď hlavní otázkou, na kterou by jistě každý operátor chtěl znát odpověď. Podle posledních trendů lze odhadnout, že do konce roku již bude v běhu několik pilotních projektů, které ukážou, jaký je trend.