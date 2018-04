Do tří let bude mobily pohánět voda

Mobilní telefony uvedené v roce 2010 možná budou skutečně poháněny vodními články. Pracovníkům Samsungu se totiž podařilo vyvinout miniaturní palivový článek a vodíkový generátor poháněný životodárnou tekutinou s chemickým vzorcem H2O. Novou technologii předvedli vývojáři společnosti Samsung Electro-Mechanics na letošním korejském veletrhu Electronics Show.



Prezentace této nové technologie proběhla na korejské verzi chytrého telefonu Samsung SGH-i600 (přečíst recenzi). Podle vyjádření výrobce dokáže jejich palivový článek dodávat přístroji výkon tří wattů, což je na provoz mobilního telefonu zcela dostačující. Smartphone i600 dokázal být v provozu celých deset hodin (zřejmě doba hovoru), což je dvakrát více, než vydrží běžně dodávaný Li-ion akumulátor.







Princip palivového článku v hrubých rysech načrtl viceprezident výzkumného centra společnosti, Oh Yong-soo. „Při zapnutí telefonu dojde k reakci mezi kovem a vodou, jejíž výsledkem je vodíkový plyn. Tento plyn pak putuje do samotného palivového článku, kde dochází k další chemické reakci, tentokráte s kyslíkem. Již dříve představené palivové články potřebují ke své činnosti metanol, zatímco tento nový prototyp si vystačí s vodou,“ pokračuje Yong-soo.

A právě v použitém médiu tkví největší výhoda tohoto článku, vodu přeci jen není třeba na rozdíl od metylalkoholu vyrábět, i když bez drobných chemických úprav se také patrně neobejde. „Pokud by byl telefon v provozu v průměru čtyři hodiny denně, článek by bylo nutné měnit každých pět dnů,“ dodává Yong-soo. Zpočátku tedy bude nutné, aby uživatel napájecí články vyměňoval zhruba každých pět dnů. Samsung však doufá, že se svým vynálezem dospěje do takového stádia, kdy bude uživatel pro opětovné zapnutí přístroje muset doplnit jen trochu vody.