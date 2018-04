Do tendru na UMTS budou mluvit tři firmy

Společnost Central Europe Trust (CET), která zvítězila v tendru na poradce na udělení licencí UMTS v ČR, se kvůli tomuto projektu spojila s nizozemskou společností OX Auction Experts a advokátní firmou Allen&Overy. ČTK to sdělila CET.Předseda ČTÚ David Stádník dnes ČTK řekl, že hlavním kritériem výběru poradce byly jeho dosavadní zkušenosti s podobnými soutěžemi na prodej licencí pro mobilní systémy 3. generace UMTS. Členové vítězného konsorcia se účastnili soutěží v Belgii, Itálii, Německu, Nizozemí a Velké Británii.Odměna pro poradenskou firmu bude podle Stádníka záviset na výnosu, který stát prodejem čtyř licencí UMTS získá. Ten však odmítl blíže upřesnit.CET se sídlem ve Velké Británii se soustřeďuje na poradenské služby a investiční bankovnictví ve střední a východní Evropě, kde působí od roku 1990 a v současnosti má osm poboček. V ČR je registrována od roku 1992.OX Auction Experts se pět let specializuje na organizování aukcí, zejména v telekomunikacích. Firma je 100procentní dceřinou společností banky Rabobank. Allen&Overy je renomovaná právní firma, která zaměstnává 4000 právníků ve 25 městech tří kontinentů.ČTÚ musí tendr na UMTS vyhlásit do 24. června a licence udělit do konce září. Úřad počítá s udělením licencí ve dvoustupňovém výběrovém řízení. Tři licence by měly být nabídnuty současným domácím mobilním operátorům sítí GSM. Čtvrtá a případně ta licence, kterou si současní operátoři nekoupí, bude vydražena. Vláda ve státním rozpočtu na letošní rok počítá s výnosem za prodej licencí nejméně 20 miliard korun.

Přestože se kvůli prodeji tuzemských licencí na provozování UMTS spojily tři firmy, neznamená to žádnou záruku vládou požadovaného výnosu. Zájem o licence na sítě nové generace je od loňského roku minimální a řada odborníků považuje vládní požadavek 20 miliard za přemrštěný.