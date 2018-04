Do telefonů pronikne televize, video, pornografie a rozhlas

Něco málo příkladů toho, co už třeba v Japonsku nebo Jižní Koreji umí síť třetí generace mobilních telefonů. Bez ohledu na nepřívětivost zkratek si na tu novou, označující chytré mobily, zvyknete už poměrně brzy. Ve světě UMTS - Universálního mobilního telekomunikačního systému - se v Česku začneme pohybovat během dvanácti měsíců.

Jeho hlavní kouzlo mělo být v univerzálnosti, tedy možnosti využívat služby svého domácího operátora kdekoliv na světě. Univerzálnost se však nakonec vytratila, takže třetí generace mobilů funguje po světě v několika variantách. Vše souvisí s tím, že operátoři vykrváceli na zakoupení licencí pro sítě třetí generace mobilů a povinnost je v určeném termínu zapnout velela šetřit.

Přesto třetí generace mobilů přinese řadu zajímavých služeb. Při srovnání současných sítí a těch se zkratkou 3G to vychází zhruba jako při srovnání připojení k internetu pomocí klasické linky a modemu a vysokorychlostního surfování. Třetí generace mobilů se v ideálním případě dokáže připojit k internetu rychlostí až 2 Mbit/s, se zhoršujícími se podmínkami, jako například příliš mnoho připojených lidí však může padnout až na 64 kbit/s. Nikdy by se ale připojení nemělo ploužit jako dnešní mobily rychlostí 14 kbit/s.

Pomocí mobilu a sítě třetí generace tak bude možné, kromě videohovorů a rychlého surfování na internetu, přijímat a posílat e-maily s velkými přílohami, prohlížet si obrázky, fotky nebo hudební klipy.

Například na začátku března britská firma Virgin uvedla, že její Virgin Radio se stane první rozhlasovou stanicí na světě, která začne vlastníkům 3G mobilů nabízet do jejich přístrojů poslech rádia.

„Tato služba umisťuje rádio do srdce 3G revoluce,“ uvedl pro BBC News šéf sekce nových médií ve Virgin Radio James Cridland. „Aplikace umožní komukoliv a kdekoliv poslouchat rádio. Stačí když bude mít mobil v kapse. Rádio zůstane důležitým médiem i pro mladou generaci,“ dodal Cridland.

Platit se za třetí generaci mobilů dá různě. Některé sítě jako například Orange si účtují až jednu libru za jeden přenesený megabajt, což se může prodražit. Proto se uvažuje více o využití neomezeném stahování dat za paušál, podobně jako u internetu. Například v Japonsku existují balíčky služeb, které umožňují sledování televize na displeji telefonu už za sedmdesát korun měsíčně.

Na začátku letošního roku informovalo UMTS Forum o tom, že výhod třetí generace mobilů může už dnes využívat přes šestnáct miliónů zákazníků ve více než šedesáti sítích po celém světě. Překvapivý byl razantní nárůst uživatelů koncem minulého roku, kdy díky spuštění hlavně evropských sítí, vzrostl jejich počet o šest milionů. Podle odhadů společnosti nokia vzroste příští rok počet uživatelů UMTS na 70 milionů.

Například v Německu měli operátoři přes dvě stě tisíc zákazníků třetí generace. Jenom Vodafone jich na svém portálu Vodafone Live! registroval sto tisíc. Ve srovnání s miliony vlastníků starších telefonů to je pořád málo. Jedním z motorů obliby třetí generace mobilů asi budou i pornografické obrázky a videa, stejně jako pomohly rozšíření internetu. Podle studie Strategy Analytics za ně majitelé mobilů loni už utratili téměř devět miliard korun. Do roku 2010 by se tyto výdaje měly zvýšit na 110 miliard