Do těla telefonu od prapradědečka narval android. Funguje to

Konstruktér netypického telefonu (známe jen jeho jméno nebo přezdívku Basil Shikin) nejprve sehnal přes e-Bay telefon z devatenáctého století, konkrétně typ, který má zvlášť tělo telefonu se zvonky a sloupkové sluchátko s "mluvítkem".

Právě do dřevěného těla telefonu konstruktér zavřel zařízení s androidem: minitablet Archos 28. "Je to tablet za rozumnou cenu, který má všechno, co potřebuju, 4 GB paměti, wi-fi, mikrofon, audio výstup a 800 Mhz CPU," napsal konstruktér na internetu.

Následovalo složité propojení starého a nového přístroje a rozběhání VoIP telefonování. Vzhledem k tomu, že použitý přístroj obsahuje pouze Android 2.2, nemohl konstruktér použít rozhraní (API), dostupné ve vyšších verzích. Konverzi mezi analogovými částmi původního telefonu a přístrojem s androidem zajišťuje speciální deska s integrovanými obvody, VoIP pak samotný telefon.

Výroba "androidího" retro telefonu

Deska umožní používat mikrofon a reproduktor starého telefonu pro volání. Zjednodušeně řečeno, původní starý telefon funguje jako hands-free sada. Konstruktér řešil i problém s automatickým rozpoznáním hlasu, aby mohl být splněn jeho požadavek vytočení žádaného kontaktu. Dále zkoumal, jak udržet v krabičce wi-fi připojení. Nakonec to vyřešila malá přídavná anténa.