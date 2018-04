Do Štědrého dne zbývá jen několik dní a mobilní telefony se zřejmě i letos staly velmi žádaným dárkem. EuroTel oznámil, že se dostal k milionu zákazníků a tak je nasnadě, že prodeje musí lámat všechny rekordy. Ostatně, počátkem prosince měl EuroTel 950 000 klientů a získat 50 000 klientů za zhruba dva týdny je úctyhodný výkon, který se jen tak nebude opakovat. EuroTel také chystá na 28.12. velkou oslavu spojenou s ohňostrojem - celá ta legrace by se měla odehrávat od 17:30 a to v Praze u kyvadla a v Brně u Špilberku a EuroTel slibuje, že ohňostroj nebude snadné přehlédnout. Dnes se také bude slavnostně předávat milion, který EuroTel slíbil miliontému zákazníkovi. A co je na tom všem positivní? Náš předpoklad vývoje počtu zákazníků se zatím ukazuje být reálným odhadem - v únoru bychom mohli mít dva miliony uživatelů mobilů v ČR.