Zákaz mobilních telefonů ve školách rozjel v New Yorku velký byznys

Rodiče newyorských studentů vydají ze svých kapes kvůli kontroverznímu městskému zákazu ročně zhruba 4,2 milionu dolarů, v přepočtu více jak 86 milionů korun. Uložení telefonu v obchodech v okolí škol či ve speciálních nákladních vozech stojí 1 dolar na den (necelých 21 korun). Poplatku se nevyhnou ani nejchudší rodiny, bezpečnost svých dětí si cení dohromady na 22 800 dolarů denně, tedy téměř 469 tisíc korun.

Městští radní nechali vybavit stálými detektory kovů celkem 88 budov z celkového počtu 1 200 středních a vysokých škol. Striktní zákaz používání mobilních telefonů se tak dotýká zhruba 120 tisíc newyorských studentů.

"Za posledních několik let jsem uložením telefonu v náklaďáku utratil nejméně pět set dolarů," řekl osmnáctiletý Jonathan Lauriano, bývalý student Columbus High School v Bronxu, a dodal: "Měli by uvnitř areálu zřídit bezplatné uzamykatelné boxy, všichni si nemůžeme dovolit platit dolar denně."

Právě náklaďák v areálu bronxské Columbus High School byl nedávno přepaden. Loupež pobouřila veřejnost a kritici se pustili nejen do ministerstva školství kvůli lhostejnosti ve věci řešení neutěšené situace chudých rodin, ale i do newyorského starosty Michaela Bloomberga, který prý není ochotný dojít k nějakému kompromisu. "Je úplně lhostejný, ač jeho politika ovlivnila negativně mnoho studentů, a pohrdavý k obavám rodičů," řekla Leonie Haimsonová, jejíž syn je žákem osmého stupně na manhattanské School of the Future.

V pátek 22. června uvedl starosta Bloomberg další důvod, proč v případě zákazu používání mobilních telefonů v městských školách nemíní polevit. Podle jeho výroku je mohou studenti na školní půdě využívat ke sledování a rozesílání pornografie. Bloomberg se obává případných soudních sporů, pokud by se prokázalo, že k takové činnosti došlo během výuky.

Telefony ukládají i u cizích osob

Kvůli zákazu omezují studenti mnohdy své další výdaje. "Rodiče mi dávají dvacet dolarů na týden, ale pět dolarů stojí uložení telefonu. Snažím se omezit nákupy potravin, abych měla dost peněz na uložení svého telefonu," uvedla Emily Lunová, sedmnáctiletá studentka brooklynské Thomas Jefferson High School.

Studenti brooklynské Bushwick High School mohou své telefony ukládat přímo v bytě jednoho z absolventů, a to v bezprostřední blízkosti školního areálu. Dvaadvacetiletý Giovanni Monserrate poskytoval během studií tuto službu bezplatně, nyní desítky studentů platí za uložení svých telefonů denně jeden dolar.

Monserratův obchod, s nímž mu vypomáhá i otec, má neoficiální požehnání od vedení brooklynské školy. Nyní ukládají denně až stovku mobilních telefonů do označených obálek, které následně umísťují do papírových krabic. Za týden si tak přijdou až na 500 dolarů, tedy přibližně 11 tisíc korun.

"Škola mi poděkovala, protože se děti v mnoha případech snažily propašovat své telefony do školního areálu. Ušetřil jsem jim mnoho nepříjemností," řekl Monserrate. Jeho byt je jedním z mnoha podobných, které fungují jako placené uložiště mobilních telefonů pro studenty blízkých škol.