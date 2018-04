Do sklípku s kartou - Displeje v roce 2001 - a další aktuality

Displeje v roce 2001 - jaké byly?

Zajímavou statistiku zveřejnil včerejší DigiTimes. Podle něj byla v roce 2001 proporce mezi počtem vyrobených klasických STN displejů a TFT 64:36, v tržbách byl tento poměr 39:61 (TFT displeje jsou dražší). Poměr černobílé displeje versus barevné byl v roce 2001 v počtech kusů 57:43 (ale 31:69 v tržbách). Černobílých displejů se tedy prodalo ještě stále víc než barevných, rozdíl je ale již jen velmi nízký.

A komu patří největší podíly na thu PDA displejů? Jsou to firmy Picvue Electronics (30 %), Sony /19 %, Seiko Epson (10 %), Sharp (8 %), Casio (5 %) a Samsung (5 %). Ostatní výrobci drží 23 % trhu.

Vagabond - nový Web prohlížeč

Linux Labs vydal veřejnou betaverzi nového PalmOS web browseru se zajímavým názvem Vagabond - prohlížeč bude podporovat cookies, SSL, WAP, barevné zobrazení a další.

Testovací verze funguje 30 dnů, ale ani finální produkt by neměl být za poplatek.

Do sklípku s kartou

Úspěch aplikace Wine Enthusiast Guide 2002 od firmy Landware, což je databáze vín, vinařských termínů a testování vín a v jednom, vedl k vydání programu na MMC paměťové kartě. Je to výhodné i proto, že databáze jsou v programu opravdu rozsáhlé a aplikace zabírá dost místa.

MMC verzi Wine Enthusiast Guide 2002 si můžete nyní koupit na Landware za $34,95 (elektronická a CD ROM verze stojí $29,95.)

iPAQ: Nové kabátky

Hromádka nových příslušenství k iPAQům se objevila po čase v nabídce Compaqu. Především jsou to dvě nové baterie - Slim Expansion Pack (A) za $50 a Extended Expansion Pack (B) za $99. Velmi hezky vyhlížející nabíječka (C) k nim stojí $50. V nabídce je nováčkem i CF Card Expansion Pack Pluc (D) za $100 - jacket na CF karty s krytem displeje a vyjímatelnou Slim baterií. Posledním výrobkem bude PC Card Expansion Pack Plus (E) za $150 s podobnými parametry.

InkLink - novinka od Seiko Instruments

O Seiko jsme v PDA byznysu věděli zatím jen tolik, že vyrábí zajímavý inteligentní obal na PDA s názvem SmartPad. právě v něm se poprvé objevila myšlenka snímacího pera, které vám umožní jednoduše přenést vaše tahy z obyčeného papíru na displej PDA.

InkLink Handwritting system je technologické řešení pro snímání a přenos vašich tahů - psaní i kreseb přímo do handheldu (popřípadě i do laptopu či do PC). Systém je velmi operativní a k jeho používání nepotřebujete studovat komplikované manuály. Sestává z kuličkového pera pro psaní, IrDa vysílače k přenosu tahů a zařízení DataClip k přicvaknutí k vašim papírům. Všechny prvky obdržíte v hezkém obalu. IrLink stojí $99,95