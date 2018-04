Do servisu s Philipsem aneb Jak ušetřit čas a peníze

Dalším v pořadí v našem seriálu o servisních a záručních podmínkách u jednotlivých značek mobilních telefonů je společnost Philips. Na naše otázky odpovídala Šárka Konvalinková, marketing manager společnosti Philips pro ČR. V jejích odpovědích můžete najít zajímavé informace, které vám mohou ušetřit nemálo starostí, pokud by váš telefon značky Philips potřeboval do servisu. Pozorní čtenáři již mohou porovnávat odpovědi jednotlivých značek mobilů, které se v ČR prodávají. Další dotazníky přibudou příští týden a na závěr seriálu se můžete těšit na srovnání všech odpovědí. Máte-li jakékoliv zkušenosti se servisy mobilních telefonů, neváhejte a přispějte do diskuse pod článkem. Zajímavé a nejčastěji se opakující dotazy předáme zodpovědným osobám a jejich odpovědi vám přineseme v samostatném článku.

Servisní střediska Philips v ČR www.philips.cz/gsm/servis.htm Záruční a pozáruční servis: Philips spotřební komunikace

Šafránkova 1

Praha 5 155 00

Tel: +420 2 33099999



Pozáruční servis: www.febra.cz Febra servis a.s.

Krynická 489/4

Praha 8 18100

Tel: +420 2 83850148

Otázky a odpovědi Philips:

1. Jaké záruční doklady uznáváte?

A, Paegas/Eurotel/Oskar:

B, Nezávislý prodejce – záruční list z ČR:

C, Záruční list ze zahraničí – individuální dovoz:

Uznáváme záruční listy operátorů, kterým byly dodány naše produkty. Veškeré naše telefony mají mezinárodní záruku, kterou lze uplatnit po předložení originálu faktury nebo dokladu o zakoupení, který obsahuje datum zakoupení, název prodejce a označení modelu a výrobního čísla zakoupeného výrobku. Podmínky pro mezinárodní záruku jsou součástí každého telefonu v brožuře PHILIPS Service Information – International Guarantee.

U mezinárodní záruky je však zapotřebí respektovat omezení např. SIM Lock daného operátora.

2. Kontrolujete původ telefonů podle IMEI?

Ano. Automaticky.

3. Za jakých podmínek přehrajete FW u mobilních telefonů Philips, popřípadě kolik to bude stát?

U určitých specifických závad, u kterých přehrání FW odstraní závadu. Přehrání FW provádíme u modelů Azalis 238, Azalis 288, Azalis 288 Infusio, Azalis 268, Ozeo W@p, Ozeo, Xenium 9@9Infusio, Xenium 989, Xenium 9@9, Fisio 311 a Fisio 316. Vše bez ohledu na zemi pořízení a statut záruky.

A, V rámci záruky

Bez poplatku.

B, Po záruce

350,- Kč (bez DPH)

4. V případě bezplatného přehrání: v jaké situaci toto nastává? Platí pravidlo, že z prvních verzí ano, z novějších už ne, popřípadě musí majitel udat nějaký opodstatněný důvod (například zamrzání telefonu)? Jaká pravidla platí pro dohrání FW s českou T9?

Bezplatné přehrání FW provádíme na základě výsledků testů telefonu. Zákazník nemusí udávat žádný opodstatněný důvod.

Je-li např. telefon určen pro Eurotel do GO sady, nahráváme FW určený přesně pro konkrétní model a operátora.

5. Opravíte za poplatek telefon bez záručního listu, který pochází ze zahraničí a to vše bez ohledu na stáří?

Ve většině případů jsme schopni provést opravy telefonů bez ohledu na stáří a zemi původu.

6. Jaké jsou nejčastější příčiny závad způsobených nešetrným používáním a na které se nevztahuje záruka?

Mechanické poškození; poškození v důsledku kontaktu telefonu s kapalinou.

7. Kolik stojí oprava takovýchto nejběžnějších závad způsobených nešetrným používáním? Například v pořadí pro Savvy, Fisio, Xenium

Displej: 1120,-Kč ; 1170,-Kč ; pouze výměna přístroje 4300,-Kč

Vytopení (co vše to obnáší): záleží na rozsahu poškození, je-li poškození nepatrné, provádíme vyčištění, kontrolu a test přístroje bez poplatku a bez záruky. Ve velkém rozsahu provádíme výměnu CB části v rozmezí od 2656,50Kč do 4300,-Kč v závislosti na typu telefonu. (všechny ceny bez DPH)

Zákazník může také využít možnosti opravy v autorizovaném pozáručním servisu Febra Servis a.s. tel.: 02- 838 501 48-9

8. Účtujete si manipulační poplatek za zjištění závady, ač samotnou opravu si zákazník žádat nebude?

Našim zákazníkům nabízíme možnost bezplatného zaslání telefonu do našeho servisního střediska. Veškeré náležitosti spojené s objednáním přepravy vyřizuje naše servisní středisko za zákazníka po telefonické dohodě na naší Informační a asistenční telefonní službě. Při této telefonické objednávce je zákazník dotázán, zda je telefon viditelně mechanicky poškozen, popřípadě nebyl-li výrobek poškozen kapalinou, pádem apod. Sdělí-li zákazník, že telefon byl poškozen výše zmíněnými způsoby, je upozorněn na manipulační poplatky. Zamlčí-li zákazník viditelné poškození, v jehož důsledku ztrácí na výrobek záruku, je účtována přeprava a popř. test telefonu.

V případě, že zákazník nám zašle telefon do opravy jako záruční případ a poškození telefonu je takové, že v jeho důsledku ztrácí na výrobek záruku a závadu je možno zjistit pouze po důkladném testování, které není v možnostech zákazníka, neúčtujeme žádný poplatek.

9. Jak závažné opravy můžete provádět? (Level 1,2,3,4,5) Popřípadě kam je telefon posílán dále.

U záručních a nezáručních případů řešíme opravy do úrovně mechanické výměny modulů a komponentů, popř. opravou/výměnou transceiveru.

Vyšší stupně oprav u nezáručních oprav provádí autorizované pozáruční servisní středisko Febra Servis a.s.

10. Jak rychle dokážete provést jednotlivé opravy, v pořadí od přehrání FW po výměnu RF modulu či základní desky?

U osobního předání na počkání. U příjmu výrobku zaslaného kurýrní službou v den příjmu.

11. Za jakých podmínek zapůjčujete náhradní přístroj a jaké to jsou (například v porovnání s opravovaným telefonem)?

Předává-li zákazník telefon do opravy osobně, provádíme většinu oprav na počkání. Zasílá-li zákazník přístroj do servisního střediska, je většina oprav prováděna v den příjmu telefonu a odeslána zpět. Zapůjčení telefonu by zákazníkovi nepřineslo žádnou výhodu.

12. Zachová se telefonní seznam při přehrání FW (platí pro modely s vnitřním tel. seznamem)? Umíte zálohovat telefonní seznam? Lze jej pak opět nahrát do telefonu?

V současné době nejsou na našem trhu modely s vlastním telefonním seznamem.

13. Opravíte za poplatek individuálně dovezený telefon, který se v ČR oficiálně neprodává? (např. Xenium 929, Fisio 316 a pod.)

Ve většině případů jsme schopni provést opravy těchto telefonů.