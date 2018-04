Do servisu s Motorolou – aneb jak ušetřit čas a peníze

Dnes je v našem seriálu na řadě společnost Motorola. Na naše dotazy odpovídal Michal Korpoš Customer Service Manager Motorola CZ s.r.o.. V textu se dozvíte, jak poznat podle výrobního čísla (IMEI) původ vašeho telefonu, jaké záruční listy Motorola v ČR uznává a třeba také kolik vás bude stát přehrání firmwaru vašeho telefonu. Pozorní čtenáři již mohou porovnávat odpovědi jednotlivých značek mobilů, které se v ČR prodávají. Máte-li jakékoliv zkušenosti se servisy mobilních telefonů, neváhejte a přispějte do diskuse pod článkem. Zajímavé a nejčastěji se opakující dotazy předáme zodpovědným osobám a jejich odpovědi vám přineseme v samostatném článku.

Autorizované servisy Motorola v ČR www.ebmservis.cz EBM s.r.o.

Jeseniova 47

Praha 3 130 00

Tel: +420 2 71090500



EBM s.r.o.

Hybešova 42

Brno 602 00

Tel:+420 5 43128219 www.ppietc.cz PPi-ETC s.r.o.

Kodaňská 46

Praha 10 100 10 Tel: +420 2 67154013



Otázky a odpovědi Motorola:

1. Jaké záruční doklady uznáváte?

A, Paegas/Eurotel/Oskar:

B, Nezávislý prodejce – záruční list z ČR:

C, Záruční list ze zahraničí – individuální dovoz:

Paegas, Eurotel, Oskar

CellularStar, GSMobil, The PhoneHouse

Záruční listy ze zahraničí = ano, vždy ale ověřujeme pravost záručního listu.

2. Kontrolujete původ telefonů podle IMEI?

Mnohem jednodušším způsobem jak zjistit původ telefonů Motorola je identifikace podle modelového označení na štítku telefonu, který je umístěn pod baterií.

Toto modelové označení je složeno z kombinace jedenácti čísel a písmen. Jak již bylo mnohokrát uveřejněno, každý zákazník si může při nákupu telefonu Motorola vždy sám ověřit jeho původ. Zde je jeden příklad s návodem, jak se v modelovém označení orientovat:

SExxxxxxxYx

SE= určeno pro Evropu

Y= určeno pro Českou republiku

Autorizovaný servis je dále schopen z tohoto označení určit, zdali byl telefon určen do prodejní sítě některého z operátorů nebo autorizovaných distributorů.

Ověřování podle IMEI se používá při detailním určení původu telefonu, tzn. zjistí se konkrétní prodejce zařízení.

3. Za jakých podmínek přehrajete FW u mobilních telefonů Motorola, popřípadě kolik to bude stát?

Úvodem musím upozornit, že do telefonů, které nebyly určeny pro prodej v ČR se nenahrává česká verze firmwaru.

Dále:

V rámci záruky:

Původ ČR- zdarma

Individuální dovoz - zdarma, ale pouze verze určená pro stát, ve kterém byl telefon zakoupen. Další podmínkou je, že telefon nesmí být simlockován na zahraničního operátora.

Bez dokladu - placená služba, 334 – 430 Kč*

Po záruce je tato služba zpoplatněna: 334 – 430 Kč*

4. V případě bezplatného přehrání: v jaké situaci toto nastává? Platí pravidlo, že z prvních verzí ano, z novějších už ne, popřípadě jestli majitel musí udat nějaký opodstatněný důvod (například zamrzání telefonu)? Jaká pravidla platí pro dohrání FW s českou iTAP?

Samozřejmě pokud zákazník upozorní na nějaké nestandardní chování FW, je mu v rámci záruky přehrán FW zdarma. Samozřejmě telefon projde i diagnostikou, kde se ověřuje, jestli subjektivní popis závady není způsoben nějakou jinou vadou na telefonu. Jinak pro telefony Motorola platí obecné pravidlo: jednotlivé typy telefonů jsou po celou dobu dodávány s jednou verzí FW. V případě, že FW v telefonu nefunguje korektně, pomůže přehrání stejnou FW verzí. Samozřejmě netvrdím, že toto platí ve 100% případů, ale určitě je u telefonů Motorola znatelné, že v porovnání s některými ostatními výrobci telefonů Motorola upgarde na vyšší verzi takřka nepotřebuje. FW je vždy interně důkladně otestován a to jak na území ČR, tak i v sítích jednotlivých operátorů. Interní testování je skutečně velmi důkladné, protože se snažíme všechny SW chyby odstranit ještě před uvedením telefonu na trh. Jednoduše nechceme FW testovat na našich zákaznících a ještě je obtěžovat s nošením telefonů do servisu k upgradu FW.

V případě, že Motorola uvede na trh nový FW k již zavedenému telefonu, jedná se většinou o FW vylepšený o nějaké funkce, které jsou jasně rozpoznatelné konečným uživatelem. Pokud zákazník projeví zájem o takovýto upgrade FW, jde vždy o placenou službu. V případě, že zákazník žádá záruční opravu, která přímo souvisí se špatnou funkcí stávajícího FW v telefonu, je mu nový FW do telefonu nahrán zdarma.

5. Opravíte za poplatek telefon bez záručního listu, který pochází ze zahraničí a to vše bez ohledu na stáří?

Vždy se snažíme, aby zákazník odešel ze servisu spokojený. Samozřejmě i zde záleží na několika okolnostech, které rozhodují o kladném vyřízení přání zákazníka. Pokud jde o stejný typ telefonu, který je oficiálně prodáván v ČR a nemá simlock na zahraničního operátora, tak placená oprava není problém. Pokud se jedná o typ telefonu, který v ČR nikdy nebyl oficiálně prodáván, může oprava telefonu ztroskotat na nedostupnosti náhradního dílu. Jinak i v tomto případě placená oprava není problém. V případě, že se vyskytne některá z výše uvedených negativních okolností, máme pro naše zákazníky ještě jedno řešení. Můžeme prostřednictvím autorizovaného servisu zprostředkovat placenou opravu v centrálním servisu v Německu. V tomto případě je potřeba počítat s delší dobou opravy.

6. Jaké jsou nejčastější příčiny závad způsobených nešetrným používáním a na které se nevztahuje záruka?

Ve většině případů se jedná o poškození způsobená pádem telefonu. Jde o mechanická poškození, jako jsou prasklé kryty, displeje, ulomené antény nebo konektory. Dále se občas vyskytují případy zoxidovaných částí telefonu nebo závady způsobené použitím neoriginálního příslušenství. Výjimkou nejsou ani pokusy uživatelů o opravu svého miláčka, přece nedá telefon z ruky někomu cizímu. Avšak samotný zásah dopadne většinou ještě větším poškozením telefonu.

Jako kuriozity můžu uvést telefon vyndaný z kamen, telefon rozkousaný od psa, telefon přejetý tramvají atd.

7. Kolik stojí oprava takovýchto nejběžnějších závad způsobených nešetrným používáním? Například v pořadí pro V50, T2288, T192.

Tak například cena opravy u výměny displeje je přímo závislá na způsobu usazení displeje na hlavní desce telefonu. Pokud se musí pájet, je cena vyšší, v případě usazení displeje do konektoru je cena za práci znatelně nižší.

Tak např. u telefonu V50 stojí tato výměna přibližně 1370,- Kč vč. materiálu. U telefonu T2288 pak 1490,-Kč. V případě T192 je to 1340,- Kč.

Všechny ceny jsou uvedené vč. DPH. Zaleží také na konkrétním servisu, protože každý servis má jiný ceník nezáručních oprav.

Jak je vidět tak i tady konkurence funguje, takže pokud chce někdo ušetřit, není problém před samotným předáním telefonu do opravy kontaktovat servisy a informovat se na předběžnou cenu opravy. Je však třeba upozornit, že informace, kterou zákazník po telefonu dostane, je pouze orientační a hlavně v případech rozsáhlejšího poškození telefonu se přesná cena určuje až po provedené diagnostice technikem servisu.

Co se týká často diskutovaných oxidací, ve většině případů jsou telefony označeny jako neopravitelné. Oprava takovéhoto telefonu se může zdát často velmi jednoduchá a někdy může pomoct jen jednoduché vyčištění kartáčkem a čisticí kapalinou, ale protože se jedná o velmi složité elektronické zařízení, kde jsou součástky umístěny na vícevrstvé hlavní desce, nikdy nevíte, co ta oxidace s telefonem provede za několik týdnů či měsíců. S tímto vědomím přistupují servisy k těmto opravám a v případě dohody by cena opravy neměla přesáhnout 1200,-Kč.

8. Účtujete si manipulační poplatek za zjištění závady, ač samotnou opravu si zákazník žádat nebude?

Pokud zákazník požaduje provedení základní diagnostiky jeho telefonu spolu s vyhotovením cenového návrhu opravy, je mu účtován manipulační poplatek ve výši 300,-Kč. Požaduje-li zákazník kompletní test telefonu + test baterie, zaplatí 370,-Kč.

Ceny se opět můžou v jednotlivých servisech nepatrně odlišovat.

9. Jak závažné opravy můžete provádět? (Level 1,2,3,4,5) Popřípadě, kam je telefon posílán dále.

Servisy v České republice mají oprávnění provádět záruční a pozáruční opravy do úrovně LEVEL 3, což představuje mechanické opravy, přehrávaní FW, drobné a složitější elektronické opravy na základní desce, výměna některých integrovaných obvodů.

Vyšší úrovní je už pouze Level 4. Opravy tohoto typu jsou odesílány do centrálního servisu v Německu. To by se ale mělo stát tento rok minulostí a i tyto opravy budou prováděny v ČR. Jako hlavní pozitivum, které tento krok přinese koncovým uživatelům, je radikální zkrácení délky oprav.

10. Jak rychle dokážete provést jednotlivé opravy, v pořadí od přehrání FW po výměnu RF modulu, či základní desky?

V těchto případech se nedá určit přesná délka trvání opravy. Vždy záleží na typu opravovaného telefonu. (Teď se asi mnoho lidí udiví, proč oprava jeho telefonu trvala několik dnů).

Samotný servisní zásah technika trvá řádově několik desítek minut. V případě diagnostiky a formátování baterie to může být i několik desítek hodin. Zbylou podstatnou část doby pobytu telefonu v servisu bohužel zabere administrativa a logistika. Nicméně musím konstatovat, že práce těchto dvou oddělení je speciálně v servisování mobilních telefonů velmi složitá a v současné době je celková doba opravy telefonu z 80 % závislá na dobré a bezchybné práci lidí v této oblasti.

Jinak platí pravidlo, že telefony jsou opravovány v takovém pořadí, ve kterém byly dodány do servisu.

Výhodou pro zákazníky, kteří přišli do servisu osobně, je možnost využití nabídky expresní opravy. Takováto oprava je provedena na počkání a zákazník si musí k ceně opravy připočítat částku 150 - 500,-Kč. Samozřejmě se jedná o pozáruční opravy, cenové rozmezí je závislé na složitosti opravy a na využití služeb daného servisu.

11. Za jakých podmínek zapůjčujete náhradní přístroj a jaké to jsou (například v porovnání s opravovaným telefonem).

Ač se tato otázka objevuje ve všech podobných recenzích služeb servisů, musím konstatovat, že v praxi je poptávka po zápůjčních přístrojích velmi malá. V dnešní době má velmi mnoho lidí ještě další telefon, a protože je zapůjčení náhradního přístroje zpoplatňováno, je pro ně takováto služba nezajímavá. Ale i přes všechny statistiky, některé servisy Motorola tuto službu nabízejí a to za poplatek 250,-Kč po celou dobu opravy. Půjčují se starší modely telefonů Motorola. Důvod je jednoduchý, telefon má vždy menší hodnotu než telefon zákazníka a servis může počítat s tím, že se mu telefon vrátí zpět. Výhodou je, že zákazníci nemusejí na místě skládat několikatisícovou kauci, a proto možnost zapůjčení telefonu za takto přijatelný poplatek oslovuje i méně solventní zákazníky.

12. Zachová se telefonní seznam při přehrání FW (platí pro modely s vnitřním tel. Seznamem)? Umíte zálohovat telefonní seznam? Lze jej pak opět nahrát do telefonu?

Jelikož jde ve většině případů o časově dosti náročnou operaci, provádí se tato služba na požádání zákazníka. Jinak na všechny otázky můžu odpovědět ano. Samozřejmě musí jít o telefon s vnitřní pamětí a musí to být typ, který je možné propojit s počítačem. Musím upozornit na to, že v případech kdy telefon při předání do opravy nejde zapnout nebo je nějak jinak vážně poškozen, nedá se možnost zálohování dat 100% zaručit.

13. Opravíte za poplatek individuálně dovezený telefon, který se v ČR oficiálně neprodává? (např. 6188, L2000i a pod.)

Pokud telefon nemá simlock a pokud nebude třeba měnit nedostupné náhradní díly, tak ano. Samozřejmě i zde platí možnost zprostředkovat opravu zařízení v centrálním servisu v Německu.

Platí pro modely prodávané v Evropě. Modely původem z ostatních kontinentů nejsme schopni opravit.

Seznam autorizovaných servisů naleznete na www.gsm.motorola.cz , včetně otevírací doby a telefonického či emailového spojení.

Možnost poslání telefonů do servisu z jakéhokoliv místa ČR. Stačí kontaktovat servis, kde obdržíte podrobnější informace. Cena za přepravné je 130,-Kč.