Do servisu s mobilem. Záruční podmínky, poplatky a další důležité informace

Dnes zahajujeme seriál, v kterém se vám pokusíme zprostředkovat nejdůležitější informace, které vám pomohou při předávání mobilního telefonu do opravy. Oslovili jsme zástupce všech značek mobilních telefonů působících na našem trhu a předložili jsme jim 13 otázek. Odpovědi na ně by měly napovědět, jak je to se záručními podmínkami, servisními poplatky a dalšími nástrahami, které vás při opravě mobilu mohou potkat. Na otázky odpovídali zástupci oficiálních dovozců nebo přímo pracovníci autorizovaných servisů. Odpovědi jsme nijak neupravovali ani nekrátili.

Co se dozvíte?

Především, jaký záruční list jednotlivé značky uznávají. Že to budou záruční listy našich operátorů a popřípadě autorizovaných distributorů, je vcelku jasné; stejně tak, že šedé dovozy v autorizovaných servisech příliš neuspějí. Ale jak je to s telefonem dovezeným individuálně ze zahraničí? Již teď vám můžeme prozradit, že povětšinou dobře. Máte-li originální doklad k telefonu, máte ve většině případů nárok i na záruční opravu v ČR. Byl-li ale telefon původně zablokovaný, bude i po opravě a v některých případech se bezplatně nedočkáte ani českého menu, pokud v telefonu nebylo.

Další část otázek se věnuje populárnímu přehrání firmware telefonu. Kdy je tato operace zdarma a kdy již za ní budete muset platit? Tak v tom se již dotazované společnosti liší více, než v případě záručních listů. Pokud však budete číst pozorně, najdete mezi řádky návod, jak se vyhnout placení poplatku při přehrání firmwaru vašeho telefonu. Toto však platí pro telefony, které jsou ještě v záruce.

V seriálu najdete odpovědi i na často probíranou problematiku ohledně vybírání manipulačních poplatků za zjištění závady, a to i v případě, kdy servis zjistí, že i v rámci záruky vznikla závada neodborným zacházením, tedy vaší vinou. S tím souvisí další otázka, kolik vás to bude stát, když se vám podaří mobil nějakým způsobem poškodit. Pokud vám do přístroje vnikne vlhkost, máte o vítr v peněžence postaráno, pokud se poškodí jen displej, záleží na zůstatkové hodnotě přístroje, jestli se oprava ještě vyplatí. Ve většině případů naleznete v odpovědích i orientační ceny nejběžnějších oprav.

Velmi důležité jsou i odpovědi na otázky týkající se schopnosti servisu opravovat přímo na místě i ty nejzávažnější závady. Ne každá značka má totiž oprávnění provádět u nás všechny úrovně oprav. Z toho plynou i délky oprav, které se často můžou odehrát na počkání, jindy však váš telefon může v servisu strávit celý měsíc a mezi tím se může podívat po půlce Evropy. A co náhradní přístroj a za kolik? I na tento problém byste měli v seriálu nalézt odpověď.

Na závěr jsme se zeptali, jestli se v servisu podaří zachránit telefonní seznam, pokud je přímo v přístroji a nikoliv na SIM kartě. Z odpovědí vyplynulo, že byste o důležité kontakty neměli přijít, ale doporučujeme si o tuto službu výslovně zažádat. A pro cestovatele a milovníky exotických přístrojů jsme zjišťovali odpovědi na otázku co s telefonem, který se v ČR nikdy neprodával a třeba jej nebylo možné získat ani nikde jinde v Evropě. Když budete mít štěstí, opraví vám i takový telefon. Na počkání to ale asi nebude.

Co vás ještě zajímá?

Pokud byste nenašli odpověď na tu svoji otázku, neváhejte a napište ji do diskusního fóra pod článkem. Nejčastěji se opakující dotazy a ty nejzajímavější předáme odpovědným osobám a odpovědím na ně věnujeme závěrečný díl našeho seriálu. Tam též shrneme výsledky všech dotazníků. Stejně tak se těšíme na vaše zkušenosti z jednotlivých servisů a to jak pozitivních, tak hlavně těch negativních. Opět platí, nenechávejte si zkušenosti pro sebe a buď je napište do diskusního fóra, nebo přímo na adresu redakce.

Z dotazníků vyplývají mnohdy zajímavé informace, které by vám mohli pomoci při opravě vašeho telefonu. Pokud se budete držet těchto oficiálních odpovědí, můžete si ušetřit spoustu starostí a naopak můžete získat více, než jste čekali, případně můžete ušetřit často nemalé finanční částky. Znovu opakujeme, že odpovědi jsou oficiální a měli by se jich držet ve všech autorizovaných servisech konkrétní značky.

Již vyšlo:

Alcatel