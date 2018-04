Do servisu s mobilem. Alcatel – otázky a odpovědi.

Dnes je na řadě Alcatel, na otázky odpovídal Petr Vaverka z českého zastoupení značky Alcatel. Odpovědi, které Alcatel poskytl, jsou podle pana Vaverky platné pro všechna autorizovaná servisní střediska značky Alcatel v ČR. Seznam všech servisů najdete v boxu.

Autorizované servisy Alcatel v ČR www.ebmservis.cz EBM s.r.o.

Jeseniova 47

Praha 3 130 00

Tel: +420 2 71090500



EBM s.r.o.

Hybešova 42

Brno 602 00

Tel:+420 5 43128219 www.febra.cz Febra servis a.s.

Krynická 489/4

Praha 8 181 00 Tel: +420 2 83850148 www.ppietc.cz PPi-ETC s.r.o.

Kodaňská 46

Praha 10 100 10 Tel: +420 2 67154013



Otázky a odpovědi Alcatel:

1. Jaké záruční doklady uznáváte?

A, Paegas/Eurotel/Oskar:

B, Nezávislý prodejce – záruční list z ČR:

C, Záruční list ze zahraničí – individuální dovoz:

Autorizovaná servisní střediska Alcatel uznávají pro telefonní přístroje pouze originální záruční listy operátorů a dále originální záruční listy našich autorizovaných distributorů (se všemi případnými ochrannými prvky).

Obecně platí mezinárodní záruka. Pokud zákazník dojde s telefonem zakoupeným v jiném státě, musí dodat doklady příslušného prodejce.

Pro příslušenství stačí doklad o zakoupení.

2. Kontrolujete původ telefonů podle IMEI?

Původ telefonů se kontroluje dle HW, FW a záručního listu. Tyto tři položky musí být v souladu.

Pokud obecně dojde k pochybnostem o původu ZL , jsme schopni nechat ZL či doklad o prodeji prověřit u našich kolegů v příslušné zemi, v lokálních podmínkách u operátora. (Pokud zákazník dojde se záručním listem českého operátora a dle HW/FW byl přístroj určen pro polský trh, nebude mu záruka uznána.)

3. Za jakých podmínek přehrajete FW u mobilních telefonů Alcatel, popřípadě kolik to bude stát?

A, V rámci záruky

B, Po záruce

Přehrání FW bývá standardní součástí většiny záručních oprav bez ohledu na původ. Podmínkou je uznání záruční opravy.

Pokud si chce zákazník nechat přehrát FW pouze z důvodu novější verze FW (např. Česká Zi), je toto přehrání vždy bráno jako nezáruční, placený zákrok bez ohledu na stáří přístroje, poplatek činí kolem 450,- včetně DPH.

4. V případě bezplatného přehrání: v jaké situaci toto nastává? Platí pravidlo, že z prvních verzí ano, z novějších už ne, popřípadě musí-li majitel udat nějaký opodstatněný důvod (například zamrzání telefonu)? Jaká pravidla platí pro dohrání FW s českou Zi?

Viz výše: Přehrání FW bývá standardní součástí většiny záručních oprav bez ohledu na původ. Podmínkou je uznání záruční opravy.

5. Opravíte za poplatek telefon bez záručního listu, který pochází ze zahraničí, a to vše bez ohledu na stáří?

Přístroj pocházející ze zahraničí můžeme opravit i jako nezáruční opravu. Zachováváme však pravidlo souladu HW a FW. Pokud dojde zákazník s přístrojem zablokovaným pro například německého operátora, opět mu po opravě vrátíme přístroj zablokovaný pro tohoto operátora.

6. Jaké jsou nejčastější příčiny závad způsobených nešetrným používáním a na které se nevztahuje záruka?

Nejčastější příčiny neuznání záruční opravy jsou mechanická poškození v důsledku například pádu na zem, nelegální zásah do FW (nelegální odblokování) a dále zasažení kapalinou s následnou oxidací.

Zde bychom chtěli vyzdvihnout, že přestože oxidace je velmi diskutované téma, v konečném výsledku se v poměru ke všem opravám jedná o velmi malý zlomek všech oprav. Ze statistiky také vyplývá, že počet přístrojů zasažených oxidací se zvyšuje se stářím přístroje, tedy s delší možností zasažení.

7. Kolik stojí oprava takovýchto nejběžnějších závad způsobených nešetrným používáním? Například v pořadí pro OT30x, OT501, OT511

Ceny oprav jsou individuální – dle rozsahu závad a typu přístroje.

Tyto údaje jsou v přibližných hodnotách zveřejněny na webových stránkách firmy EBM a Febra.

PPI-ETC zveřejní tato data v nejbližší době. V případě zájmu doporučujeme každý konkrétní případ konzultovat telefonicky s infolinkou příslušného servisu.

8. Účtujete si manipulační poplatek za zjištění závady, ač samotnou opravu si zákazník žádat nebude?

Vzhledem k poměrně velkému množství případů neuznání záruky si servisy účtují náklady na přepravu, logistiku a diagnostiku přístroje, pokud není oprava uznána jako záruční.

Tyto informace mají autorizované servisy obsažené ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou zveřejněny v servisních prodejnách, na příjmových dokladech, případně na webových stránkách.

9. Jak závažné opravy můžete provádět? (Level 1,2,3,4,5) Případně kam je telefon posílán dále?

Vzhledem k tomu, že zmíněné stupně nejsou přesně definovány, můžeme hovořit jen obecně. V České republice jsou umožněny opravy, které nepřesahují component level. (Cca L 3 ?) Vyšší stupeň oprav se lokálně nerealizuje, přičemž hlavním důvodem jsou finanční náklady na technické vybavení takto odborných servisních pracovišť.

V této oblasti nastává určitý vývoj u nových typů telefonů, kde se rozsah servisních zákroků v lokálních střediscích zvyšuje.

10. Jak rychle dokážete provést jednotlivé opravy, v pořadí od přehrání FW po výměnu RF modulu či základní desky?

Doba opravy se pohybuje mezi 1 – 4 dny. Jedná se o dobu, kdy přístroj je v servisním středisku, bez započítání doby přepravy do a ze servisu. Doba opravy záleží na kapacitě servisu v závislosti na okamžitém vytížení. Pokud to stav přístroje umožňuje, servisní střediska jsou schopna zajistit opravu na počkání, případně do několika málo hodin. Tento případ ovšem vyžaduje osobní návštěvu zákazníka v servisním středisku.

Pokud přístroj vyžaduje testování závady, může se doba opravy protáhnout na několik dní.

11. Za jakých podmínek zapůjčujete náhradní přístroj a jaké to jsou (například v porovnání s opravovaným telefonem)?

Servisní střediska půjčují po dobu opravy náhradní přístroje, většinou starší typy, pokud možno alespoň řádově stejné kategorie, jakou zákazník vlastní. V tomto ohledu mají jednotlivá servisní střediska trochu jinou politiku i pokud se týká případných záloh či poplatků.

V této souvislosti je třeba podotknout, že drtivá většina dodávek vadných přístrojů do servisu probíhá přes přepravní společnosti a možnost zapůjčení přístroje v tomto případě je v rukou prodejců.

12. Zachová se telefonní seznam při přehrání FW (platí pro modely s vnitřním tel. Seznamem)? Umíte zálohovat telefonní seznam? Lze jej pak opět nahrát do telefonu?

Ano, součástí standardní opravy je i zálohování dat. A to nejenom obsah telefonního seznamu a diáře, ale u našich novějších produktů také obsah paměti s obrázky, melodiemi a animacemi staženými do telefonu z internetu nebo přes telefon. Přístroj však musí být v takovém stavu, aby zálohu dat umožnil.

13. Opravíte za poplatek individuálně dovezený telefon, který se v ČR oficiálně neprodává? (např. OT300, OT500 z Asie apod.)

U mobilních telefonů Alcatel se aplikuje mezinárodní záruka. Servisní střediska jsou obecně schopna přístroj zakoupený v jiné zemi opravit. Musí se však jednat o přístroj určený pro provozní pásmo GSM 900/1800 MHz a lokální servisy také pochopitelně nedisponují specifickými náhradní díly, například klávesnicí či předním krytem s čínskými znaky.