Do Rakouska s mobilem, nebo pro mobil?

V Rakousku jsou mobilní telefony minimálně stejně populární jako v České republice. U našich sousedů provozují sítě mobilních telefonů čtyři operátoři. Všechny sítě pracují v pásmu GSM. Dvě z nich jsou duální, to znamená, že pracují v obou evropských GSM pásmech 900/1800 MHz. Zbylé dvě mají přidělenu licenci pouze v pásmu 1800 MHz, proto je pro jejich využití nutný telefon s podporou pásma 1800 MHz, v našich podmínkách duální telefon. Pokrytí signálem všech operátorů je na velice slušné úrovni a ani v relativně odlehlých místech nechyběl signál alespoň tří operátorů. Po dobu naší testovací jízdy po Rakousku byl nejčastěji dostupný signál sítí A1 a Max mobil.

Pro českého návštěvníka Rakouska připadají v úvahu dvě možnosti, jak využívat mobilní telefon. První možností je využití roamingu s některou z karet českých operátorů. Druhou je zakoupení předplacené sady či karty jednoho z rakouských operátorů.

Roaming

Majitelé tuzemských tarifních programů nemají v případě roamingu v Rakousku vážnější problémy. Pokud jejich operátor nevyžaduje složení zálohy na volání do zahraničí a pro roaming, tak stačí aktivovat na infolince právě roamingové služby a pak je nutné si pouze pamatovat, že volaná čísla musí být v tzv. mezinárodním formátu. Pro volání do České republiky je potřeba zadávat číslo v mezinárodním formátu: +420 xxx yyy yyy nebo pomocí dvou nul na začátku: 00420 xxx yyy yyy.

Vlastníci tuzemských předplacených karet mají k dispozici roaming automaticky u své služby. Jedinou nutností je jeho aktivace na infolince před odjezdem do zahraničí. Majitelé předplacených karet Eurotelu (Go) a Paegasu (Twist) mají v zahraničí možnost jak přijímat hovory a SMS zprávy, tak volat a odesílat SMS. Majitelé předplacených karet Oskara (Oskarta) zatím mohou jen přijímat hovory a SMS zprávy. Odchozí hovory a SMS by měly být u Oskaret spuštěny v průběhu letošního léta, ale bohužel zatím nejsou k dispozici podrobnější údaje. V naprosté většině případů je u předplacených služeb používání odchozích hovorů spojené s tzv. „callbackem“ - tedy zpětným voláním. Podle toho, jakou službu používáte, musíte v případě odchozího hovoru v zahraničí volit telefonní číslo se speciálním kódem na začátku a na konci čísla. Pomocí těchto kódů se dovoláte do systému českého operátora, který vám zavolá zpět a automaticky vás spojí s vámi požadovaným číslem. Tohoto komplikovaného způsobu volání v roamingu jsou prozatím ušetřeni jen majitelé karet Twist, kteří v rakouské síti A MAX budou volat stejně jako majitelé tarifních karet. Tuto možnost zajišťuje technologie Camel, kterou Paegas nabízí v Rakousku, Německu, Polsku a Švýcarsku.

Roaming na prepaid kartách (1 min) Paegas Eurotel Oskar Odchozí hovor do ČR (sestav. poplatek) 40 Kč (+15) 40 Kč (+15) NE Odchozí hovor v Rakousku (sestav. poplatek) 50 Kč (+15) 40 Kč (+15) NE Příchozí hovor 22,00 Kč 30,00 Kč 17,00 Kč SMS 10,00 Kč 10,00 Kč NE

Pokud byste jeli do Rakouska na delší dobu a ceny roamingového volání se vám zdají příliš vysoké, můžete využít předplacených služeb rakouských operátorů. Jejich nabídky jsou i na naše poměry relativně zajímavé a pro toho, kdo by si chtěl pořídit nový mobilní telefon, čekají na pultech rakouských prodejen předplacené sady za zajímavé ceny. V souvislosti s blížícím se létem nabízí každý rakouský operátor i nějakou nadstandardní nabídku. Rakouské tarifní programy jsme v následujícím přehledu nebrali v úvahu, protože pro jejich aktivaci jsou navíc stanoveny podmínky, které naprostá většina českých turistů nemůže splnit. S ohledem na délku pobytu, která u turistů jen málokdy překročí několik týdnů, jsou tarifní programy bezpředmětné.

Předplacené služby jsou v Rakousku anonymní stejně jako u nás. Při několika kontrolních nákupech v minulém týdnu nenastaly žádné komplikace a pokaždé jsme byli promptně obslouženi k naší plné spokojenosti. Pouze v jednom obchodě jsme byli požádáni o předložení průkazu totožnosti ještě před zaplacením, ale naše osobní údaje si prodavač zapsal až s ohledem na odpočet DPH (MwSt.). Machinace s rozdílnou výší DPH známé z tuzemska se v Rakousku nekonají. Sazba DPH ve výši 20% je jak na mobilní telefony, tak na telekomunikační služby. Vě většině případů dostanete pro vyplacení DPH šek s logem TAX Free, který si lze nechat vyplatit v České republice, ale výsledná suma je nižší než deklarovaných 20%. Pokud byste chtěli vědět, kolik bude činit konkrétní suma vrácené DPH, tak navštivte stránky www.globalrefund.com, kde najdete „Vat calculator“. V této aplikaci zjistíte informace o výši vrácené DPH pro všechny země, kde tato nadnárodní společnost působí.

Všechny předplacené sady obsahují blokovaný telefon na konkrétního operátora, SIM kartu a kredit, jehož výše se podle druhu předplacené služby pohybuje od 300 do 500 ATS. Základní startovní sada pro vstup do služby obsahuje to samé, ale samozřejmě bez mobilního telefonu. V mnoha případech je ale zajímavější nejlevnější předplacená sada, která stojí stejně jako startovací balíček bez telefonu. V následujícím přehledu jednotlivých předplacených služeb jsou uvedeny ceny v Kč v přepočtu z ATS v aktuálním kurzu 1 ATS = 2,55 Kč a vždy s tamní DPH, a to jak pro ceny předplacených sad, tak pro ceny za hovorné.

A1 - předplacená služba B-Free (232-01)

Předplacená služba v síti A1 se jmenuje B-Free. V nabídce jsou čtyři tarify, z čehož jeden platí pro analogovou síť NMT. Ceny hovorného v této službě jsou o něco nižší než u sesterské GSM služby, ale pro její využití je potřeba analogový mobilní telefon, který je pak u nás doma jen stěží použitelný. Celkově je tato služba i v Rakousku na ústupu a předplacené sady s analogovým telefonem, které ještě nedávno byly v nabídce operátora, jsme při naší prohlídce obchodů již nenašli.

Pro GSM služby jsou v nabídce A1 tři tarify. B-Free Classic, Weekend a Comix. První dva tarify se od sebe odlišují především v cenách hovorného. Třetí tarif je určen pro děti a mládež. Časové rozvrstvení je u všech třech tarifů velmi rozdílné, takže špička u jednoho tarifu se automaticky nerovná stejnému časovému úseku u tarifu druhého. Přehled všech časových pásem najdete na stránce operátora. Přechod z jednoho tarifu na druhý je zdarma, stejně jako volání na infolinku. Pro letošní léto připravil operátor A1 výhodnou nabídku, která platí pro všechny tři předplacené tarify. Pokud si koupíte od 15.6. do 31.8.2001 startovní balíček nebo předplacenou sadu B-Free, popřípadě pokud si v uvedeném termínu nabijete svoji stávající B-Free kartu kupónem v hodnotě 500 ATS, tak máte volání v rámci sítě celý den v přepočtu za 3,85 Kč/min. Předplacenou kartu B-Free je možno použít i v ČR. U služby B-Free je aktivní roaming i s Českou republikou, a to se všemi třemi našimi operátory. Podrobnější informace opět získáte na webu operátora A1.

B-Free čas Weekend Classic Comix 0-24 -- 10,71 Kč 10,71 Kč Do sítě A1 špička 15,05 Kč -- -- víkend 7,40 Kč -- -- mimo špičku 15,05 Kč 10,71 Kč 10,71 Kč Pevné sítě špička 24,99 Kč 24,99 Kč 24,99 Kč víkend 7,40 Kč 10,71 Kč 10,71 Kč mimo špičku 15,05 Kč 10,71 Kč 10,71 Kč Ostatní mobil. sítě špička 24,99 Kč 24,99 Kč 24,99 Kč víkend 7,40 Kč 10,71 Kč 10,71 Kč SMS 0-24 7,65 Kč 7,65 Kč 7,65 Kč Obrázková SMS 0-24 22,95 Kč 22,95 Kč 22,95 Kč 0-24 -- -- 10,71 Kč mimo špičku 15,05 Kč 10,71 Kč -- Hlasová schránka špička 24,99 Kč 24,99 Kč -- víkend 7,40 Kč 10,71 Kč -- Do ČR 0-24 25,24 Kč 25,24 Kč 25,24 Kč

Základní balíček pro vstup do služby B-Free stojí 990 ATS - tedy v přepočtu 2525 Kč. V balíčku najdete vedle SIM karty manuál a nabíjecí kupón v hodnotě 200 nebo 500 ATS/510 či 1275 Kč. V jednotlivých předplacených sadách je vedle telefonu přiložena SIM karta, kredit v hodnotě 500 ATS a odpovědní lístek pro dalších 200 ATS kreditu. Znovu opakujeme, že všechny telefony jsou blokované, takže pro jejich použití v jiné síti než A1 musíte telefon nechat odblokovat. V letní nabídce operátora je několik akčních sad, z kterých je asi nejzajímavější sada s telefonem Ericsson R310s, která stojí pouze 990 ATS. Uvedené ceny jsou opět v Kč včetně 20 % tamní DPH. Sada LoveEdition s telefonem Nokia 3310 ma jako bonus navíc 100 SMS zpráv zdarma.

Předplacené sady B-Free:

Název sady Cena ATS Cena Kč Alcatel OT 303 1 690,00 4 309,50 Kč Ericsson A2618s 890,00 2 269,50 Kč Ericsson A2628s 990,00 2 524,50 Kč Ericsson R310s 990,00 2 524,50 Kč Nokia 3210 Comix 1 990,00 5 074,50 Kč Nokia 3310 Comix 2 490,00 6 349,50 Kč Nokia 3330 2 990,00 7 624,50 Kč Panasonic GD52 1 790,00 4 564,50 Kč Siemens A35 990,00 2 524,50 Kč Siemens C35i 1 990,00 5 074,50 Kč Siemens M35i 2 490,00 6 349,50 Kč

Max.mobil - předplacená služba klax.max (232-03)

Předplacená služba operátora Max.mobil má název klax.max. Uživatel si může vybrat ze dvou tarifů. První s názvem Flex má ceny hovorného upravené podle časových pásem. Naopak druhý tarif Fix je naprosto jednoduchý, minuta hovoru stojí vždy stejně, a to pro volání kamkoliv a kdykoliv. Pro jedno vybrané číslo v síti Max.mobil platí zvýhodněná sazba 1 ATS (2,55 Kč) pro volání kdykoliv, což je i na naše poměry velmi solidní cena. Změna tarifu je možná za poplatek 222 ATS (566 Kč), nebo bez poplatku, ale pouze v případě současného dobití SIM karty novým kupónem.

Samozřejmostí jsou u služby klax.max odchozí mezinárodní hovory do celého světa, tedy i do České republiky. Klax.max nabízí také roaming pomocí callbacku, který je dostupný i v ČR u operátorů Paegas a Eurotel. Cena za minutu příchozího hovoru pak je 9,70 ATS (24,75 Kč) a minuta odchozího hovoru z ČR do Rakouska stojí 15 ATS (38,30 Kč).

klax.max Tarif FIX Tarif FLEX Po - Pá 6 - 19:00 15,30 Kč 24,75 Kč Po - Pá 19 -22 a 4 - 6:00 15,30 Kč 11,00 Kč Denně 22 - 4:00 a víkendy 15,30 Kč 7,65 Kč Do ČR kdykoliv 24,75 Kč 24,75 Kč SMS 7,65 Kč 7,65 Kč

Startovní balíček služby klax.max, který vám tuto službu zpřístupní, stojí 790 ATS (2016 Kč), z čehož je 500 ATS (1275 Kč) volací kredit. Dobíjecí kupóny mají hodnotu 200 a 500 ATS (510 a 1275 Kč) a jejich platnost je jeden rok. V každé předplacené sadě je kredit pouze ve výši 200 ATS, blokovaný telefon a SIM karta klax.max. V sadě s telefonem Siemens C35i je jako bonus osobní HF sada a CD skupiny U2 nebo Bon Jovi.

Předplacené sady klax.max:

Název sady Cena ATS Cena Kč Ericsson A2618s 1 290,00 3 289,50 Kč Ericsson T10s 1 490,00 3 799,50 Kč Ericsson T28s 2 990,00 7 624,50 Kč Motorola V2288 990,00 2 524,50 Kč Nokia 3210 1 990,00 5 074,50 Kč Nokia 3310 2 490,00 6 349,50 Kč Siemens C30 990,00 2 524,50 Kč Siemens M35 2 490,00 6 349,50 Kč Siemens C35 1 990,00 5 074,50 Kč Alcatel OT 303 1 690,00 4 309,50 Kč

One AT - předplacená služba Take One (232-05)

V pořadí třetí rakouský mobilní operátor Connect Austria provozuje síť s názvem One. Předplacená služba se v této síti jmenuje Take One a v nabídce je pouze jeden velmi jedoduchý tarif. V nabídce služby Take One samozřejmě nechybí mezinárodní hovory i roaming. Roaming funguje i v České republice pomocí callbacku v sítích Eurotelu a Oskara. Cena minuty příchozího hovoru v roamingu je 10 ATS (25,50 Kč) a odchozí hovor stojí 14,92 ATS/ min. (38 Kč). Bez problémů si odešlete z roamingu i SMS zprávu, která vás bude stát 5,02 ATS (12,80 Kč).

Pro zákazníky, kteří si chtějí zlepšit znalost německého jazyka, je k dispozici i nová služba Chat, která důkladně prověří slovní zásobu. Až do konce září platí pro službu Take One zvýhodněná nabídka surfování na WAPových stránkách za 1 šilink za minutu. Špička v síti Take One trvá od pondělí do pátku v rozmezí 7:00 až 22:00. Ve všedních dnech od 22:00 do 7:00 a o víkendech či svátcích platí tarif mimo špičku. Další možností, jak ušetřit, je individuální označení doby mimo špičku. Vybírat lze z časového rozmezí: 7-12:00, 12-17:00 a 17-22:00. Změna individuálního času pro volání za sazbu mimo špičku je zdarma v případě současného nabití karty novým kupónem. První minuta je ve službě Take One účtována po třiceti sekundách, dále se účtuje po dvou sekundách.

Take One Špička Ostatní Pevná síť 20,40 Kč 7,65 Kč Síť One a hlas. schr. 20,40 Kč 7,65 Kč Ostatní mobil. sítě 20,40 Kč 7,65 Kč Do ČR 25,50 Kč 25,50 Kč SMS 7,65 Kč 7,65 Kč WAP 2,55 Kč 2,55 Kč

Základní balíček pro vstup do předplacené služby Take One stojí 500 ATS, tedy stejně jako dobíjecí kupón. Platnost kupónu je 12 měsíců. Předplacené sady s mobilním telefonem obsahují SIM kartu, telefon a dobíjecí kupón v hodnotě 300 ATS (765 Kč). Pokud odešlete operátorovi odpovědní kartu, na které uvedete své nacionále, odměnou vám bude 100 ATS kreditu navíc.

Předplacené sady Take One:

Název sady Cena ATS Cena Kč Sagem MW930 999,00 2 547,45 Kč Motorola T2288 999,00 2 547,45 Kč Nokia 3310 2 499,00 6 372,45 Kč Nokia 3330 2 999,00 7 647,45 Kč Siemens C35 1 999,00 5 097,45 Kč Siemens M30 1 499,00 3 822,45 Kč Sony CMD J5 2 999,00 7 647,45 Kč

Tele.ring Telekom - předplacená služba Twist (235-07)



Nejmladší rakouský operátor nese jméno Tele.ring a jeho předplacená služba má pro našince „originální“ název Twist. Tarif má jen jednu verzi, která rozlišuje tři časová pásma. Silný provoz je ve všední dny od 7:00 do 19:00, slabý je pak od 19:00 do 7:00 a celé víkendy či svátky. Speciální časové pásmo je každý den od 22:00 do 6:00, kdy lze volat na čísla v síti Tele.ring a do hlasové schránky zdarma. Podmínkou je mít na kartě kredit ve výši 300 ATS. Tato speciální nabídka platí do konce letošního roku. Aktuálně platí nabídka již od osmé hodiny večerní, takže každý uživatel rakouského Twistu může denně protelefonovat v rámci sítě 10 hodin zdarma. Stejně jako konkurence nabízí rakouský Twist mezinárodní hovory, kde mezi cílovými zeměmi nechybí Česká republika. Hovory jsou účtovány v službě Twist po třiceti sekundách po celou dobu hovoru.

Tele.ring Twist Špička Mimo špičku Noc V rámci sítě 7,65 Kč 7,65 Kč zdarma Hlasová schránka 15,30 Kč 7,65 Kč zdarma Pevné sítě 15,30 Kč 7,65 Kč 7,65 Kč Ostat. mobil. sítě 15,30 Kč 7,65 Kč 7,65 Kč SMS 6,40 Kč 6,40 Kč 6,40 Kč WAP 7,65 Kč 7,65 Kč 7,65 Kč ČR 24,80 Kč 24,80 Kč 24,80 Kč

Základní balíček předplacené služby Twist stojí 300 ATS (765 Kč), ale obsahuje kredit ve výši 400 ATS. Z toho 300 ATS dostane zákazník automaticky a dalších 100 ATS až po odeslání odpovědní karty. Dobíjecí kupóny mají hodnotu 300 a 500 ATS a jejich platnost je 12 měsíců. Předplacené sady Twist obsahují blokovaný telefon, SIM kartu a kredit 400 ATS. Pouze v sadě s Nokií 3310 je kredit ve výši 600 ATS.

Předplacené sady Twist:

Název sady Cena ATS Cena Kč Ericsson T20s 2 990,00 7 624,50 Kč Trium Astral 990,00 2 524,50 Kč Trium Mars 1 690,00 4 309,50 Kč Motorola V2288 990,00 2 524,50 Kč Nokia 3210 1 990,00 5 074,50 Kč Nokia 3310 2 990,00 7 624,50 Kč Sagem MW936 1 290,00 3 289,50 Kč Siemens M35i 2 990,00 7 624,50 Kč

Mobilní zajímavosti

V Rakousku můžete nyní narazit na několik zajímavých nabídek z oblasti mobilních telefonů. Některé jsou atraktivní, jiné spíš exotického ražení. Do první skupiny patří mobilní telefon Sagem MW 959 GPRS, který je v nabídce operátora Tele.ring za nedotovanou cenu 3990 ATS. Telefon umí, jak jeho dlouhý název napovídá, přenos rychlých dat GPRS v konfiguraci 3+1 timeslot.

Z exotického soudku je nabídka předplacené sady opět v síti Tele.ringu s mobilním telefonem TelMe T909. Kdo neví, o co se jedná, nechť nahlédne na představení rakouského výrobce mobilních telefonů TelMe, které jsme vám před nedávnem přinesli. TelMe T909 stojí v sadě Twist 1990 ATS (5075 Kč) a překvapí spíš vzhledem než množstvím funkcí. Pokud by se vám rakouský výrobek líbil, máte možnost si k němu pořídit za zvýhodněnou cenu 333 ATS i MP3 přehrávač stejné značky, který má běžnou cenu 1990 ATS. Nabídka je dostupná jen v některých prodejnách, například Hartlauer.

Zhodnocení

Pro častého návštěvníka Rakouska se rozhodně vyplatí některá z tamních předplacených služeb. Volání v rámci Rakouska je výrazně nižší než z českých předplacených karet v roamingu. Výhoda příchozích hovorů zdarma je samozřejmá. Ceny volání do ČR jsou z předplacených karet rakouských operátorů také výrazně levnější než z českých karet v roamingu.

Výběr jednotlivé služby je jen na vašem rozhodnutí. Podle toho, kam potřebujete volat, jistě najdete adekvátní službu, která vám umožní komunikovat za nejvýhodnějších podmínek. Musíme vás ale znovu upozornit, že všechny telefony v předplacených sadách jsou stejně jako u nás blokované. Podle dostupných informací ovšem není v aktuální nabídce rakouských operátorů mobilní telefon, který by nešel odblokovat, nebo do kterého by nešel nahrát český jazyk. Drobné problémy mohou nastat jen u modelů Siemens C30 (do kterého je již dostupná čeština) a u některých modelů Sagem. Tyto telefony lze také odblokovat, ale množství servisů schopných tuto operaci v ČR provést je relativně malé.

Jako poslední možnost, jak výhodně volat po Rakousku či z Rakouska do zahraničí, jsou telefonní karty, jako jsou Karty X Českého Telecomu pro pevné linky. Telefonních budek najdete v Rakousku dostatek i v odlehlejších oblastech a stále je velmi často možné najít telefonní automat na mince.

Přejeme vám příjemnou cestu a krásnou dovolenou.

Infolinky rakouských předplacených služeb:

B-Free +43/800/664 111

Klax.max +43/676/2050

Take One +43/699/72 699

Twist +43/650/650 670