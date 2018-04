Do Polska pro levný telefon? Proč ne (přehled předplacených sad)

Přinášíme přehled všech předplacených sad polských oprátorů, kompletní ceník a linky na webovské stránky operátorů, kde najdete ceny hovorného a dalších služeb, které nabízejí polské předplacené karty. Článek o aktuálním stavu na polském trhu najdete zde.

Začít můžeme u operátora Era, který nabízí předplacenou službu TakTak. V nabídce je v současném době až 19 předplacených sad, běžně si však budete vybírat asi jen z desítky přístrojů. Vedle telefonu najdete v sadě i SIM kartu nabitou na 30 PLZ (zlotý) a vybírat si můžete ze tří tarifních programů. Nejlevnější sada obsahuje telefon Trium Mars a stojí 242 PLZ včetně daně (asi 1 850 Kč), což není mnoho. Zajímavou nabídkou je i Alcatel OT501 - v přepočtu za zhruba 3 500 Kč. Další nabídka není tak lákavá, záleží na tom, po jakém telefonu toužíte, a je dobré cenu porovnat s nabídkou u nás. Dobrý přehled získáte, když navštívíte náš inzertní systém Jarmark, taktéž musíte počítat s cenou za odblokování telefonu, které doporučujeme zajistit až v ČR, v Polsku budete hledat servis obtížně a ceny mohou být vyšší, protože protože je odblokovávači drží pro běžné klienty poměrně vysoko. Naopak cenu můžete snížit odprodejem nepoužité SIM karty, pokud však najdete firmu, která karty vykupuje. Můžete však počítat se ziskem jen

zhruba ve výši jedné stokoruny.

Era - TakTak Cena PLZ Cena PLZ Cena Kč Předplacená sada Netto Brutto Brutto Samsung R210 399 487 3 700 Kč Siemens C45 379 462 3 514 Kč Alcatel OT311 289 353 2 680 Kč Motorola T192 ** 389 475 3 607 Kč Siemens A40 229 279 2 123 Kč Siemens M35 299 365 2 772 Kč Trium Mars 199 243 1 845 Kč Philips Fisio 311 229 279 2 123 Kč Alcatel OT501 399 487 3 700 Kč Siemens C35i 299 365 2 772 Kč Nokia 3310 449 548 4 163 Kč Ericsson A2628 219 267 2 031 Kč Motorola T2288 259 316 2 401 Kč Motorola V2288 259 316 2 401 Kč ** Plná verze

Webová stránka společnosti Era Ceník služeb u předplacené karty TakTak

Dalším operátorem je společnost Centertel, který provozuje síť Idea s předplacenou službou POP. V její nabídce najdete zhruba 17 předplacených sad, ale opět platí, že ne všechny jsou běžně k dostání. Zajímavou nabídkou jsou čtyři nejlevnější sady za cenu 242 PLZ včetně daně, což je asi 1 850 Kč. Za tuto cenu dostanete Trium Mars, Motorolu T205, Motorolu T192L (pozor, jedná se o zjednodušenou verzi bez GPRS!), nebo Panasonic GD35. Zajímavý je i Siemens M35 za zhruba 2 800 Kč, Sony J6 za 3 200 Kč a především Alcatel OT511 za přibližně 4 200 Kč. Všeobecně platí, že předplacené sady Idei patří k těm levnějším a její nabídka je asi nejzajímavější. V předplacené sadě najdete SIM kartu s kreditem 30 PLZ, další peníze na volání můžete získat vyplněním anketního lísku. Telefony jsou samozřejmě blokované, SIM kartu lze odprodat opět za zhruba sto korun.

Idea - POP Cena PLZ Cena PLZ Cena Kč Předplacená sada Netto Brutto Brutto Trium Mars 199 243 1 845 Kč Motorola T192L * 199 243 1 845 Kč Motorola T205 199 243 1 845 Kč Panasonic GD35 199 243 1 845 Kč Alcatel OT311 249 304 2 309 Kč Siemens C35i 299 365 2 772 Kč Siemens M35 299 365 2 772 Kč Sony J5 349 426 3 236 Kč Sony J6 349 426 3 236 Kč Samsung R210 399 487 3 700 Kč Motorola T191 399 487 3 700 Kč Siemens C45 349 426 3 236 Kč Siemens S35i 449 548 4 163 Kč Nokia 3310 449 548 4 163 Kč Alcatel OT511 449 548 4 163 Kč Nokia 5510 799 975 7 408 Kč *Zjednodušená verze

Webová stránka operátora Idea Ceník služeb u předplacené karty POP

Posledním operátorem podle abecedy je v Polsku Plus GSM, který nabízí předplacenou službu SimPlus. V nejlevnější sadě za 242 PLZ (asi 1 850 Kč) je telefon Siemens A36, opět Trium Mars či Motorola V2288, další nabídka není příliš zajímavá, snad jen dnes již exotický Sagem MY3020 za 3 400 Kč by mohl zaujmou příznivce této francouzské značky. I u SimPlusu platí, že telefony jsou blokované, v sadě je SIM karta přednabitá na 30 PLZ a její případný prodej nevynese o moc víc, než v přepočtu 100 Kč.

Plus GSM - SimPlus Cena PLZ Cena PLZ Cena Kč Předplacená sada Netto Brutto Brutto Panasonic GD35 329 401 3 050 Kč Siemens C35i 309 377 2 865 Kč Nokia 3310 539 658 4 998 Kč Motorola V2288 199 243 1 845 Kč Sagem MY3020 349 426 3 236 Kč Siemens A36 199 243 1 845 Kč Trium Mars 199 243 1 845 Kč

Webová stránka společnosti Plus GSM Ceník služeb u předplacené karty SimPlus -

- (v horní liště zvolte "SimPlus" a následně vlevo "Cennik")

Z výše uvedeného je zřejmé, že některé mobilní telefony lze v Polsku koupit více či méně levněji než u nás. Především u předplacených sad je nutné počítat navíc s cenou za odblokování a je také nutné zvážit, zda se koupě telefonu vyplatí s ohledem na cestovní výdaje. Určité problémy můžete mít i se zárukou, i když většina výrobců by měla originální a správně vyplněný polský záruční list v českém servisu uznat. Musíte ale počítat s případnými problémy, následná cesta s telefonem do servisu v Polsku by se nevyplatila. Některé telefony, jako třeba Trium Mars, se u nás ani oficiálně neprodávají, takže je v záruce ani nikdo neopraví. V případě placené opravy byste měli uspět i u nás, ovšem ne u všech závad. Taktéž předpokládáme, že telefony nebudete vozit jako obchodní zboží a pokud ano, tak je i řádně proclíte a zdaníte. To platí i při dovozu zboží pro osobní spotřebu, jehož cena přesahuje povolený bezcelní limit (6 000 Kč pro osobu starší 15 let). U předplacených sad můžete ušetřit nějaké peníze vrácením DPH, ale nám se při zkušebním nákupu nepodařilo odpočtový doklad získat. U telefonů, které pocházejí původně z dotovaných nákupů, samozřejmě musíte být ostražití, v tomto případě se vlastně jedná o koupi bazarového zboží a nárokování záruky bude ještě komplikovanější. Jednorázová cesta pro mobil se vyplatí jen málokomu, naopak při turistickém pobytu je nabídka telefonů v Polsku docela lákavá.