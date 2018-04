Do Polska pro levný telefon? Proč ne

Možná právě vy potřebujete nový telefon. I když ceny nových přístrojů za poslední rok docela příjemně poklesly i u nás, stále se v některých případech vyplatí koupit telefon v zahraničí. Zajet si jen tak pro jeden telefon se asi vyplatí málokomu, ale v létě si v rámci dovolené můžete přivést suvenýr v podobě nového mobilu za rozumnou cenu. Naše cestování za levnými nákupy můžeme začít v Polsku, které je již poměrně dlouho známé jako Mekka levných mobilů a pro většinu z nás to není ani příliš daleko.

Pokud jste někdy kupovali telefon u neautorizovaných prodejců, možná vás po jeho důkladnějším prozkoumání zaujalo, že pochází právě z Polska. Proč si tedy nezajet koupit další přístroj rovnou k našim sousedům?

Nic ale není úplně jednoduché. Struktura prodeje mobilních telefonů je v Polsku velmi odlišná od té, kterou známe od nás. Především, popularita předplacených sad tam vzrůstá výrazně pomaleji než u nás a až v posledním půlroce převažují aktivace pre-paidů nad tarifními programy. Právě z tarifních programů ale pochází většina cenově výhodných mobilů. Důvodem je výše dotace polských operátorů na nové mobily a taktéž cena za aktivační poplatek. Nejlepší bude jeden příklad za všechny. Alcatel OT511 stojí v síti Idea jako dotovaný 1 PLZ, což je v současné době v přepočtu asi 7,50 Kč (nynější kurz je o 20 % výhodnější než na začátku roku). Za tuto cenu získá zájemce telefon jedině, když se zaváže používat služby operátora na 24 měsíců. Aktivační poplatek je pak 50 PLZ, tedy asi 375 Kč. V Polsku pak perfektně funguje široká síť překupníků, kteří zájemci o některý tarifní program nabídnou za tento Alcatel 511 například 3 000 až 3 500 Kč, čímž mu pokryjí náklady na měsíční poplatky na jeden rok včetně aktivace. A od překupníků je jednoduchá cesta přes hranice do některého menšího českého obchodu. Samozřejmě že i v Polsku budou existovat podvody s aktivacemi, ale minulý rok se všichni tři operátoři dohodli na jednotné kauci, kterou za určitých okolností vyžadují. Z výše uvedeného je jasné, že k dotovanému telefonu se přímo u operátora turista z ČR nedostane, takže se po něm musí podívat jinde.

Zde je však další problém. V Polsku budete hledat takovou prodejnu mobilů, jak ji známe od nás, poměrně složitě. Na frekventovaných místech se většinou nacházejí jen prodejny operátorů, které však zpravidla neprovozují sami, ale pomocí autorizovaných dealerů. Ti však nabízejí vždy jen služby jednoho operátora a nenajdete v nich samotné telefony. Pro ty musíte do menších obchodů, které jsou ale většinou mimo centra na perifériích měst. Druhou možností jsou stánky na všudypřítomných polských tržištích. Zde však asi nový telefon koupí jen ti otrlejší, i když na druhou stranu, nabízené zboží je stejné jako v kamenných obchodech a většina prodejců má své stanoviště na tržištích pevné. Záruky v rámci Polska se stejně řeší přes záruční listy operátorů, protože volný prodej telefonů vlastně neexistuje a z 90 % se jedná o odblokované telefony z dotací, či předplacených sad, které mají záruční listy operátorů. Dodejme, že většina telefonů je již odblokovaných nebo vám je na počkání odblokují na místě (někdy s doplatkem, někdy je odblokování v ceně). Ceny telefonů v těchto obchodech či stáncích se velmi liší, zboží většinou nemá cenovky, takže je dobré navštívit více prodejců a ceny porovnat. Pokud budete na prodejce mluvit čistou češtinou, asi zkusí cenu vyšší, než by nabídli tuzemskému zákazníkovi.

Minulý týden se například ve Varšavě dala koupit odblokovaná Motorola V70 za skvělou cenu těsně pod 10 000 Kč, ale tuto nabídku bylo třeba hledat. Běžně se prodejci omezují na levnější telefony a v některých případech byla cena dokonce vyšší než v ČR. Nás zaujala třeba Motorola V50 za zhruba 3 800 Kč, Ericsson T65 za 4 500 Kč, nebo populární Nokia 8210 za 5 500 Kč. Nabídka je závislá na aktuálním stavu trhu a místě, kde se právě nacházíte (vzhledem k velikosti Polska existují velké regionální rozdíly), a například u telefonů z předplacených sad můžete běžně narazit na ceny vyšší, než když koupíte celou sadu u operátora.

Předplacené sady

Jak tedy koupit celou předplacenou sadu? Zde je nejlepší variantou navštívit některého z autorizovaných prodejců jednoho ze tří polských operátorů sítí GSM. Koupě předplacené sady by neměla být problémem, i když místně vás mohou odmítnout. V každém případě však platí, že předplacené služby nejsou v Polsku anonymní, takže budete muset při koupi předložit průkaz totožnosti (pas) a po aktivaci SIM karty je nutné odeslat registrační lístek na adresu operátora. Pokud tak neučiníte, operátor kartu po čase deaktivuje. Jestli ale kartu vytelefonujete v rámci dovolené a později ji již nebudete chtít znovu dobít, můžete na tuto proceduru zapomenout. Nabídka předplacených sad je bohatá a mimo prodejny dealerů je najdete ve velkém počtu i v mnoha hypermarketech, nebo velkých specializovaných prodejnách elektrospotřebičů, jako je třeba Media Markt. Ne všude však mají kompletní nabídku, některé uvedené sady budete shánět jen s velkými obtížemi. Ceny by ovšem měly být stejné a jen stěží najdete někoho, kdo bude prodávat sadu levněji, než za kolik jí nabízí oficiálně operátor. Výjimkou mohou být právě některé hypermarkety, ale běžné to rozhodně není, spíš můžete dostat nějaký drobný dárek. Upozorňujeme, že většinou jsou uváděny ceny bez DPH ( v Polsku VAT), které činní stejně jako u nás 22 %, a v této výši se vztahuje i na aktivaci a hovorné (DPH můžete odečíst, pokud to prodejce umožňuje). Většinou se jedná o formuláře Tax Free, kde však nedostanete plných 22 %, ale zhruba o 7 procent méně). Pokud by některý telefon stál stejně ve více předplacených sadách několika operátorů, můžete dále volit podle ceníku hovorného a výše kreditu (jestliže chcete v Polsku telefonovat). Podrobné ceníky hovorného najdete na webových stránkách operátorů, v poslední době je však nabídka služeb u předplacených karet velmi široká a vybrat si správný tarif není jednoduché. U všech operátorů je startovní kredit 30 PLZ, který lze v některých případech zvýšit o bonus při účasti v různých anketách, či odesláním prémiových kuponů. Dodejme, že všechny telefony v předplacených sadách jsou blokované!

Podrobný přehled předplacených sad na polském trhu přineseme zítra.