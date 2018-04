Do nového týdne jsme pro vás přichystali sérii článku z GSM kongresu v Cannes, dnes budeme hovořit o GPRS a WAP telefonech, zítra si vezmeme na paškál nově se formující službu lokalizace mobilního telefonu a ještě o něco později se podíváme, jak se mění v

Do nového týdne jsme pro vás přichystali sérii článku z GSM kongresu v Cannes, dnes budeme hovořit o GPRS a WAP telefonech, zítra si vezmeme na paškál nově se formující službu lokalizace mobilního telefonu a ještě o něco později se podíváme, jak se mění výhledy GSM sítí: zajímat by vás mohlo popovídání s šéfem skupiny zabývající se přípravou nového šifrovacího algoritmu GSM sítě, dále něco o roamingu a IP sítích. Tož příjemný start do nového týdne.