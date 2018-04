Do nového měsíce Mobil server vstoupil s novým kernelem Linuxu. Věci znalé Linuxáře asi překvapí, o jakém kernelu se to hovoří. Je to prosté - Fuf již druhým měsícem experimentoval s kernelem Linuxu kvůli lepší optimalizaci multiprocesoringu. Výsledek předčil očekávání - zatížení serveru šlo výrazně dolů a nám se podařilo zatím ještě o pár měsíců oddálit upgrade hlavního serveru. Kromě toho přemýšlíme, že bychom mohli vydat vlastní distribuci Linux se symbolickým názvem MS-Linux. Jak jinak, distribuce s tímto názvem by byla určena pro vysoce zatížené servery. A komu se nelíbí naše verze, nechť si koupí TurboLinux . Nu, snad je to poslední vsuvka věnovaná našim HW a SW potížím - nyní alespoň víte, co se děje, když se nemůžete dostat na Mobil server.