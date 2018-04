Do hotelového pokoje jedině se smartphonem, poslouží jako klíč

Řada návštěvníků hotelů skupiny InterContinental již běžně používá chytré telefony a tak se vedení domnívá, že část z nich by ráda využila novou službu. Chytrý mobil by měl posloužit jako klíč a zákazník by se tak mohl vyhnout kontaktu s recepcí. Motivace IHG je ale i jiná – chce tím zefektivnit proces přihlašování zákazníků do hotelu, jejich následného ubytování a nakonec opuštění hotelu.

"Nepotřebujeme lidi zatěžovat dalšími věcmi, jen to komplikuje jejich život. Krása smartphonu je v tom, že už jej prostě mají," řekl pro USA Today Bryson Koehler z vedení IHG. Z tohoto důvodu tak IHG nesází tolik na použití RFID přístupových karet, které v USA testuje konkurenční skupina Starwood. Jako klíč k pokoji půjde využít většinu současných smartphonů včetně iPhonu, BlackBerry a přístrojů s operačním systémem Android.

Testy budou probíhat ve dvou lokalitách – v Holiday Inn Chicago O' Hare Rosemont a Holiday Inn Express Houston Downtown Convention Center. Budou trvat nejméně šedesát až devadesát dní, mohou se však i protáhnout. Technické řešení včetně speciální aplikace má dodávat společnost Open Ways. Hosté, kteří se budou chtít testů zúčastnit se budou muset nejprve zaregistrovat na speciálních stránkách a pak si stáhnou aplikaci do mobilu.

V hotelu bude vše fungovat poměrně jednoduše. Ve speciální aplikaci otevřou potvrzovací e-mail, který jim přijde po registraci a ten ukáží senzoru na dveřích. Pokud se technologie osvědčí, mohla by se rychle rozšířit po dalších hotelech skupiny. V každém z nich by takovýmto přístupovým systémem mělo být osazeno asi 20 % pokojů. Vybavení všech pokojů podobným systémem by totiž bylo příliš nákladné a ne zdaleka všichni zákazníci budou chtít tuto službu využívat. Obejitím kontaktu s recepcí sice mohou hotelům klesnout náklady na zaměstnance, na druhou stranu se jim budou hůře prodávat doplňkové služby. Je tedy potřeba najít tu správnou rovnováhu.

Omezení kontaktu s recepčními by také mohlo způsobit, že se někteří hosté nebudou cítit tak pohodlně. Proto budou při testech a rozhodnutí o případném širším nasazení hrát velmi důležitou roli reakce uživatelů. Kdo ví, třeba budeme za pár let v hotelech používat telefony místo klíčů naprosto běžně.