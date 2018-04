Do Česka vstoupí další mobilní operátor. Pomůže srazit ceny

Výběrové řízení na celorepublikové využití pásma 1800 MHz chce úřad vypsat už v prvním čtvrtletí 2010. Nový hráč na trhu by pak mohl dle Dvořáka začít své služby nabízet zákazníkům do konce roku 2011 nebo první poloviny roku 2012. Stávajícím operátorům, Telefónice O2, T-Mobilu, Vodafonu a firmě U:fon, tak zřejmě přibude konkurent.

"Nový hráč na českém mobilním trhu by mohl přinést zajímavé oživení. Kromě toho, že by tím byl vytvořen tlak na další snižování cen, mohl by nový operátor zapříčinit rychlejší rozvoj nových služeb," řekl Euru Dvořák.

Ten přitom ještě donedávna prohlašoval, že místo pro dalšího mobilního operátora na českém trhu není. Teď pro něj vidí prostor zejména v oblasti datových služeb. Trh hlasových služeb a textových zpráv je podle Dvořáka značně nasycen, i když u SMS zpráv například loni ČTÚ stále registroval nárůst o 12 procent na více než 6,9 miliardy textových zpráv.

Nová mobilní síť by mohla fungovat na bázi takzvaného národního roamingu, tedy sdílení části infrastruktury stávajících operátorů. "Operátoři hovoří o potřebě sdílení již téměř čtyři roky, a i když se zatím k ničemu nedopracovali, tak vzhledem k situaci na trhu a ceně nových technologií na to dojde," uvedl Dvořák. Podle něj se nyní zkoumá, zda může ČTÚ operátorům vnitrostátní roaming pro novou konkurenci nařídit. Šéf ČTÚ přitom zmínil také ekologické aspekty, zatížení krajiny dalšími stovkami základnových stanic by prý nebylo správné.

Výsledek tendru by mohl být znám v polovině příštího roku. ČTÚ nejspíš stávajícím třem GSM operátorům účast v tendru neumožní, naopak se o licenci bude moci ucházet společnost MobilKom, jež provozuje operátora U:fon na technologii CDMA.

Stát by navíc mohl prodejem licence dalšímu mobilnímu operátorovi získat několik stovek milionů korun. Úřad vážně zvažuje, že licenci prodá formou aukce, neboť cena bude v boji o frekvence mít velmi vysokou váhu. Před vypsáním tendru si ČTÚ nechá nezávislou agenturou vypracovat ocenění licence.