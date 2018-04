Do Česka míří vietnamský operátor. Nabídne levné volání do Vietnamu

Agentuře ČTK to dnes sdělil Rostislav Starý, mluvčí investiční skupiny Natland, která s VNPT vytvořila společný podnik. "Zákazník nemění svoje vlastní připojení, ale bude si moci zakoupit volací kartu VNPT a bude se moci levněji dovolat do Vietnamu," popsal službu jeden z ředitelů firmy Radovan Mihálik.

Služby vietnamského operátora budou dostupné přes předvolbu 822 a po zadání karetního kódu. Karty začne firma na českém trhu prodávat příští týden.

Podle Mihálika jsou Vietnamci lukrativní klientela, která má svá specifika. "Oni volají opravdu hodně. U hovoru do Vietnamu, třeba s babičkou, se musí vystřídat celá rodina, takže ten hovor je hodně dlouhý," řekl Mihálik.

Nový operátor chce získat většinu vietnamské komunity v České republice. Potenciální trh odhadl Mihálik na 300 tisíc lidí, podle Českého statistického úřadu žije v České republice necelých 60 tisíc Vietnamců.

Společný podnik má název VNPT - Global Communication. Česká republika je první evropskou zemí, kde bude vietnamský operátor své služby nabízet drobným klientům. Už během srpna však hodlá vstoupit také na slovenský, polský, maďarský a rumunský trh.

Ještě do konce roku by se měla firma rozšířit také do Německa a Francie. Rozsah služeb se bude v každé zemi lišit podle místní legislativy. V některých státech budou služby VNPT dostupné i z mobilních telefonů.

Na místní komunity Vietů a Kinhů se nedávno zaměřil i operátor Vodafone, který nabízí velmi nízkou cenu za volání do Vietnamu. Za minutu hovoru z Česka zaplatí necelých devět korun. Dle slov operátora je o tento produkt nebývale velký zájem.