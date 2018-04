Do Česka dorazil první kočičkový mobil. Jmenuje se Samsung Star Hello Kitty

Původem japonská kreslená kočička Hello Kitty se těší po celém světě značné popularitě. Není proto divu, že se dostala i na kryty mobilních telefonů. Ve světě se prodává hned několik takto vyšperkovaných mobilů. Na našem trhu první takový začal oficiálně prodávat Samsung. Za kočičkový mobil chce 2 890 korun včetně DPH.

Samsung Star Hello Kitty není žádnou novinkou. Na vybraných evropských trzích se prodává už od loňského podzimu. V běžné verzi je Samsung Star jedním z nejprodávanějších. Za přijatelnou cenu totiž nabízí poměrně bohatou výbavu.

Současnému trendu dotykových mobilů jde Samsung Star vstříc plně dotykovým ovládáním s uživatelským prostředím TouchWiz. Dotykový displej má dostatečnou úhlopříčku tři palce. Další výbava zahrnuje třímegapixelový fotoaparát, FM rádio nebo hudební přehrávač. Více se o Samsungu Star dozvíte v naší recenzi.

Samsung nabízí ve verzi Hello Kitty i další modely. V rámci šedého dovozu lze na našem trhu zakoupit Samsungy C520, E2210 nebo S3100, oficiálně je ale Samsung v České republice neprodává..

Na českém trhu se před několika lety měly v barvách Hello Kitty prodávat dva modely od značky BenQ. Mobilní divize koncernu BenQ však mezi tím zkrachovala, a tak se tyto mobily do prodeje nedostaly. Z velkých výrobců nabízí Hello Kitty mobil například i Sony Ericsson.