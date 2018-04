Do Česka chce další mobilní operátor: slovenský Orange

Týdeníku to v rozhovoru potvrdil generální ředitel firmy Orange Slovensko Pavol Lančarič. "O českých mobilech stále uvažujeme a já bych nám v tomto segmentu rozhodně nezavíral dveře."

Lančarič ale zároveň upozornil, že na konkrétnější plány není vhodná doba. S odvoláním na francouzskou centrálu operátora naznačil, že vyjednávat s českými subjekty začne až po opadnutí krize.

O vstup na český trh se tento operátor už pokoušel. Podle Eura jednal s českými operátory o pronájmu části sítě, aby mohl své služby nabízet formou tak zvaného virtuálního operátora. Ve spojení s investiční skupinou Blackstone Group dokonce stál i u výběrového řízení na koupi Českého Telecomu a Eurotelu, ve kterém ale nakonec vyhrála španělská Telefónica. - čtěte Český Telecom už patří Španělům!

I přes neúspěšné pokusy o vstup na český trh Lančarič věří, že se situace změní. Ve zmíněném rozhovoru ale naznačil, že Česká republika není v hledáčku tohoto nadnárodního operátora jediná: "Pokud bychom jednou do Čech vstoupili, avšak nemusí to být jen tato země, musel by být náš přístup trochu jiný než ten slovenský."

Orange Slovensko je největším telekomunikačním operátorem na Slovensku, kde poskytuje služby pevných i mobilních sítí. Ke konci loňského roku dosáhl jen na mobilních službách počtu 2 926 599 zákazníků. Mobilní sítí pokrývá 99,6 % populace a 87,3 % území SR. Jejím majitelem (100% akcií) je skupina France Telecom.