Do bazarů bez obav – rádce zákazníka (I.)

Vánoce jsou tady. A jistě mnozí z vás řeší ten každoroční problém: dárek na poslední chvíli, který nebude stát moc peněz. Mobil z bazaru je přesně takovou alternativou. Second-handových obchodů a obchůdků je u nás velmi mnoho, telefonů v nich ještě víc. Ať si myslíte o bazarech s mobily cokoliv, budete jistě souhlasit s tím, že užitečný, relativně levný a především rychle pořízený dárek v nich najdete. Pokud se pro takový nákup rozhodnete, je vám k dispozici náš miniseriál, v němž chceme poradit, jak se při nákupu v bazaru vyhnout nekvalitním telefonům. A vlastně také, jak se vyhnout nekvalitním bazarům. V prvním díle poradíme, na co se má kupující při nákupu použitého mobilu zaměřit. Jaké konkrétní operace by měl s telefonem vykonat. Poté se podíváme na některé obecné právní momenty nákupu použitého zboží, především na často diskutovanou záruční dobu. Konkrétní značky a typy mobilů probereme v díle následujícím.

Směr bazar!

Při nákupu v bazaru platí: čím lépe si kupované zboží prohlédnete, tím větší šance je, že se vyhnete pozdějším nepříjemnostem. Moment převzetí mobilu od prodávajícího a aktuální stav přístroje je velmi důležitý.

Kde nakoupit?

Jak při nákupu postupovat? Vyberte si bazar „s tradicí“, kamennou prodejnu, kterou znáte dlouho. Takový obchod si spíš zakládá na dobré pověsti a prodává prozkoušené telefony. Volte „důvěryhodnou polohu“, tedy takovou, která není známa vysokou koncentrací kapesních zlodějů. Jestliže sháníte konkrétní typ mobilu, poohlédněte se po více bazarech a porovnejte si ceny. Nelze obecně říct, kolik by měl telefon z druhé ruky stát – hovoří se o 50 až 70 % z původní ceny nového telefonu. Výjimek je jistě mnoho – starší a hodně opotřebovaný mobil klesne pod 50 % původní ceny, poslední hit se zase bude pohybovat těsně pod původní cenou.

Nejen mobilní telefon

K bazarovému mobilu by rozhodně měla patřit originální nabíječka a záruční list – je zcela lhostejno, že prošlý. Originální nabíječka zvyšuje pravděpodobnost, že mobil není kradený, záruční list informuje o případných vadách mobilu, které měl ještě v záruční době. Pokud se týká originální krabice: většina z nás ji asi brzy po zakoupení nového telefonu vyhodila. Mimoto najdou se i podnikavci, kteří originální krabice přes inzeráty vykupují…

Zkontrolujte IMEI pod baterií

Níže v článku budeme mluvit o písemné kupní smlouvě, kterou při nákupu uzavíráte, její součástí musí být kromě uvedení značky a typu mobilu i jeho IMEI. Identifikační číslo mobilu musí být shodné na štítku pod baterií (pozor, pokud je poškozený), v telefonu (zjistíte zadáním *#06#) i na záručním listu k mobilu. Jestliže máte podezření, že telefon je kradený, je možné ověřit, zda se jeho IMEI nevyskytuje na Blacklistu kradených telefonů. Na štítku pod baterií také najdete tzv. Produktový kód – např. u Nokií je podle něj možné zjistit, kdy a pro koho byl mobil vyroben (více v tomto článku).

Právě takhle nesmí štítek pod baterií vypadat…

Jak vypadá?

První kontakt s přístrojem je vizuální. Nemůžete očekávat, že použitý mobil nebude odřený. Na závadu ovšem je výrazně poškrábaný plast, který kryje displej. Zcela nečitelná písmena na klávesách napovídají, že telefon byl hodně používán a také že jeho majitel jej pravděpodobně nosil bez pouzdra (můžete čekávat, že vnitřek přístroje bude plný prachu). Pokud je odřená pouze anténa, znamená to, že telefon naopak strávil většinu svého provozního času v ochranném obalu.

Na krytu by neměly být vidět stopy pádu (odlomky); odlomky ve spárách jsou zase pozůstatkem po pokusech o neodborné rozebírání telefonu. V bazarech se často setkáte s mobily, které jsou překrytovány – mají nový vnější kryt. Zastře se tak zub času, který se na telefonu podepsal. Neznamená to samozřejmě, že přístroj nebude dál spolehlivě sloužit, výměnný kryt by však měl být od původního výrobce. Pokud je vyměněna i klávesnice, musí být originální i ta. Neoriginální kryty a klávesnice často „nesedí“ a při ovládání mobilu působí problémy.

Žádný prodejce vám nedovolí mobil na místě otevírat, nemůžete proto zjistit, zda je základní deska, která nese všechny součástky, zoxidovaná. Je to poměrně podstatná vada mobilu, která svědčí o tom, že mobil byl ve vlhkém prostředí. Stačí, aby se do přístroje jednou vylil čaj, i po okamžitém vysušení se po určité době měděnka objeví. O probíhající oxidaci vás může informovat zoxidovaný konektor pro nabíječku, handsfree či datový kabel. Neznamená to ovšem nutně, že se telefon „koupal“: často stačí pot. Pokud se naopak spodní konektor blyští, ale tělo mobilu je zašlé, byl přístroj před prodejem pravděpodobně vyčištěn. Často ani odborné vysušení „vykoupaného“ mobilu nezabrání pozdějším poruchám.

Stopy oxidace, předzvěst problémů

Jak funguje?

Následující postup vyžaduje trpělivost vaši i trpělivost prodavačovu. Mobil několikrát zapněte a vypněte, signál by měl naskočit za relativně shodnou dobu. A poté by neměl výrazně kolísat. Uskutečněte hovor, ověřte si hlasitost reproduktoru (zesilujte a zeslabujte její úroveň) - volaný vás musí slyšet zřetelně a bez šumů (samozřejmě kvalita reprodukce se odvíjí od značky mobilu; je také jasné, že oba musíte být na dostatečně silném signálu). Vyzkoušejte také vestavěné handsfree, jeho závady jsou časté. Pokud se jedná o duální mobil, vyzkoušejte přihlašování mobilu do obou typů sítí. Jestliže se jedná o odblokovaný mobil, doufejte, že byl odblokován odborníkem; amatérské odbloky se mohou negativně podepsat na fungování telefonu.

Tento mobil už asi fungovat nebude

Procházejte menu a sledujte displej na jeho celé ploše – vadné body mohou být i na okrajích. V temnu pozorujte nasvícení displeje i podsvit kláves. Klávesy musí reagovat na první stisk, velký pozor si dejte na směrové klávesy a joysticky.

Pravděpodobně nestihnete vyzkoušet všechny funkce mobilu na místě, ale k základnímu testu patří plynulá práce se seznamem kontaktů, odeslání SMS, vyzkoušení infraportu či případně bluetooth.

Důležitá je zkouška nabíjení: napojte mobil na nabíječku, indikace nabíjení by se měla objevit za relativně krátkou dobu. Po odpojení od nabíječky musí indikace zmizet. Nabíjení musí spolehlivě fungovat i při vypnutém mobilu.

V prodejně nikdy nepoznáte výdrž baterie. Je jasné, že při nákupu telefonu z bazaru musíte počítat i s koupí nové baterie – otázkou zůstává, za jak dlouho do ní budete investovat. Test baterie provedete ve zkušební době, kterou vám na otestování mobilu prodejce poskytl (ideální je baterii opakovaně úplně vybít, pak by měla po úplném nabití podávat maximální výkon; na takový test potřebujete ovšem nejméně týden…).

Zkuste bezpečnostní kód mobilu - pokud je totiž neznámý, je jeho zjištění poměrně drahé (kolem 500,- Kč). Jestliže jej prodejce nezná, žádejte slevu. Můžeme vám poradit standardní defaultní bezpečnostní kódy pro některé značky mobilů: Nokia – 12345; Motorola – 000000 nebo 1234; Sony Ericsson – 0000; Bosh – 12345678.

Nikdo není dokonalý

Ani při sebepodrobnější kontrole se vám skrytou vadu nemusí podařit odhalit. V prodejně koneckonců nemůžete strávit věčnost, musíte brát ohled jak na prodávajícího, tak na ostatní zákazníky. Zevrubný test provedete nejspíš až v klidu domova, kupujte proto v bazarech, kde poskytují dobu na vyzkoušení mobilu.

Po mnoha praktických radách trocha teorie – jaké jsou právní aspekty bazarového prodeje? Proč vlastně máte pátrat po skrytých vadách mobilů? Existuje v bazarech něco jako záruční doba? Ale jistě, jen čtěte dál.

Co je to nákup použitého zboží?

V mluvě zákona se o bazarovém prodeji mluví jako o „obstarání prodeje věci“. Objednavatel (zákazník, který bazaru prodává) uzavírá s obstaravatelem (bazarem) smlouvu o obstarání prodeje věci. Obstaravatel se v ní zavazuje, že obstará vlastním jménem, ale na účet objednatele prodej svěřené věci.

Do bazaru prodáme…

Při uzavírání smlouvy o obstarání prodeje trvejte na jejím písemném uzavření, které musí obsahovat: předmět prodeje (typ mobilu, jeho IMEI, v ideálním případě záruční list k telefonu, byť třeba již prošlý), cenu, za níž má být přístroj prodán, odměnu obstaravatele (stanovuje se procentem z dohodnuté ceny), doby určené k prodeji a poplatku pro případ odstoupení od smlouvy před dohodnutou dobou určenou k prodeji věci (tento poplatek však nemusí smlouva obsahovat).

Odměna za zprostředkování prodeje je vázána na dosažení výsledku – pokud se mobil nepodařilo prodat, nemá bazar právo ani na část odměny, zároveň však bazar nenese odpovědnost za to, že se zprostředkování zdaří. Pokud se bazaru podaří mobil prodat za vyšší částku, než jaká byla původně sjednána, musí bazar vyplatit objednavateli tuto vyšší částku (samozřejmě po odečtení své odměny za zprostředkování). K vyplacení peněz objednavateli po úspěšném zprostředkování prodeje musí dojít bez vyzvání a bez zbytečného prodlení (jinak má objednavatel právo na úroky z prodlení). Jestliže se prodej nepodaří realizovat do 3 měsíců od předání věci do bazaru, smlouva se ruší, pokud v ní není uvedeno jinak. Lze se písemně dohodnout na snížení ceny – snížení ceny však nesmí bazar provést o své vlastní vůli, zákazník může pak požadovat vyplacení původně sjednané ceny.

…a z bazaru kupujeme

Nás zajímá především další fáze transakce: v návaznosti na smlouvu o obstarání prodeje dochází následně ke vzniku další smlouvy, ke vzniku smlouvy kupní mezi obstaravatelem (bazarem) a kupujícím (návštěvníkem, který od bazaru kupuje). Jedná se o dva zcela odlišné smluvní vztahy s odlišným obsahem.

Nejčastějším jablkem sváru při nákupu v bazaru je uplatňování odpovědnosti za vady. Veškeré nároky lze uplatnit samozřejmě pouze vůči obstaravateli (bazaru), nikoliv vůči objednavateli (původnímu majiteli mobilu). Bazar odpovídá za vlastnosti přístroje, které má mobil při převzetí kupujícím. Všechny podstatné vady musí být v kupní smlouvě vyjmenovány, protože za nedostatky vzniklé používáním a opotřebením věci bazar nenese odpovědnost. Pokud ovšem zákazník objeví další vady, které v kupní smlouvě vyjmenovány nebyly, a prokáže, že byly přítomny již v okamžiku koupě, má nárok na uplatnění práva z odpovědnost za vady, tedy na uplatnění záruky. Takové vadné zboží lze v bazaru reklamovat do šesti měsíců ode dne koupě (§ 626, odstavec 2 občanského zákoníku). Pokud je vada odstranitelná, může zákazník trvat na bezplatné opravě, pokud není, má zákazník na výběr mezi uplatněním přiměřené slevy či úplným odstoupením od kupní smlouvy a vrácením celé částky.

Je třeba poznamenat, že s účinností od 1. ledna je § 626 novelizován: jeho nový, třetí odstavec praví, že „u věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou (tedy záruční doba uplyne…), nebyla-li (tato práva) uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců (…)“ Co to znamená? Bazarová záruka se prodlužuje na jeden celý rok, pro bazary to bude znamenat nejednu krušnou chvíli - nepoctivci jsou přece i mezi zákazníky… Záruční doba bude muset být dokonce na kupní smlouvě uvedena – říká to poslední věta odstavce 3: „Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.“

Namítnete: praxe je zcela odlišná. Mnohé bazary nabízejí pouze třídenní či týdenní záruční doby. Interpretovat tuto dobu jako záruční je nezákonné, záruka zůstává po uzavření písemné kupní smlouvy 6 měsíců. Pokud je týdenní lhůta myšlena jako čas na vyzkoušení přístroje a jeho případné vrácení, je to v pořádku. Namítnete podruhé: je reálné přijít po pěti měsících do bazaru (a příští rok po jedenácti…) a chtít po prodavači bezplatnou opravu displeje, na němž se nezobrazuje jeden řádek? Na druhou stranu: je reálné prokázat, že tuto vadu měl mobil už při zakoupení? Využijte prostor v diskuzi pod článkem. Co si o takových situacích myslíte?

Text vznikl ve spolupráci s prodejnou a servisem Asfix.

Zdroj: www.spotrebitel.cz