Do aukce kmitočtů se přihlásili všichni operátoři. Zájem má i Kellner

Podle zástupců PPF je aukce poslední možností, jak vytvořit nového mobilního operátora na českém trhu. O tom, zda skupina skutečně postaví vlastní mobilní síť, se rozhodne podle výsledků aukce i vývoje regulace na českém trhu. V minulosti se neúspěšně pokoušela dohodnout se současnými operátory na vytvoření tzv. virtuálního operátora s využitím jejich sítí.

Do aukce naopak nejdou některé firmy, které dříve o účasti uvažovaly, například Dial Telecom, UPC, J&T, KKCG a Penta. "ČTÚ drží až do otevření obálek v úterý dopoledne informační embargo. Informace pak podá všem médiím i veřejnosti ihned poté, najednou, prostřednictvím tiskové zprávy," řekl ČTK mluvčí ČTÚ František Malina.

Sítě LTE umožňují připojení k internetu o rychlosti kolem 150 Mbit/s, což je zhruba pětkrát více než nynější technologie 3G. Vyvolávací cena frekvencí v pásmu 800 MHz uvolněných po přechodu na digitální televizní vysílání a v pásmech 1800 a 2600 MHz je 7,4 miliardy korun. ČTÚ si od prodeje frekvencí slibuje rozšíření vysokorychlostního internetu i zvýšení konkurence po případném vstupu čtvrtého hráče na trh. Pro toho úřad vyčlenil část kmitočtů v pásmu 1800 MHz.

ČTÚ zároveň stanovil maximální limit pro vlastnictví kmitočtů dohromady v lukrativním pásmu 800 MHz spolu s pásmem 900 MHz, které již nynější operátoři využívají pro sítě GSM. Ti tak nebudou moci kmitočty účelově hromadit. Majitelé frekvencí budou také muset umožnit novému hráči vstup do svých sítí LTE, ale i nynějších sítí GSM a 3G. Sítě mají spustit do dvou let.

Zhruba do 10. října by měl úřad vyřadit zájemce, kteří nesplnili podmínky účasti v aukci. Samotná aukce bude v listopadu a kmitočty úřad přidělí na přelomu roku.