Do 21. století s přenosovou rychlostí 5 kb/s! (vtip)

Tento článek je vtip. Jakákoliv podobnost se skutečností je čistě náhodná.

/Tisková zpráva/ Praha, 21. června - Společnost Český Megafon uvádí na trh další progresivní technickou novinku. Uživatelé linek ISDN si mohou nechat aktivovat na službu AO/DI, která jim na D-kanálu zajistí maximální rychlost 9,6 kb/s, průměrná rychlost se pohybuje kolem 5 kb/s. "Vycházíme tak vstříc potřebám našich zákazníků," vysvětluje zástupce firmy Rex Cologne. "Mohou být připojeni k internetu neomezeně dlouho, aniž by platili za každou minutu připojení."

Některým uživatelům internetu se nelíbí údajně nízká přenosová rychlost nové služby. "Věc je složitější, musíme brát v úvahu i závažné celospolečenské aspekty," kontruje Rex Cologne. "Internet se stal líhní všelijakých dezinformací a poplašných zpráv, vlády některých zemí jako Čína, Irán nebo Kuba již na problém zareagovaly zřízením internetových filtrů a zvláštních policejních oddělení. V čínských velkoměstech jsou však běžné vysokorychlostní přípojky ADSL, filtrování obsahu je pak technicky i organizačně složitější. My věc řešíme inteligentněji. Nižší přenosovou rychlostí se přenese méně škodlivých informací a místo sledování pofidérních webových stránek si uživatelé mohou zapnout televizi nebo rádio."

Ale co firmy a instituce, které potřebují přenášet větší objemy dat? "Pro podnikový a veřejný sektor máme také řešení," usmívá se Rex Cologne. "Data mohou zákazníci vyděrovat do běžné papírové děrné pásky a tuto pásku pak převezeme vlakem s parní lokomotivou na místo určení. Adresát pásku převezme, vyděruje novou pásku s odpovědí a nyní již nepotřebná přečtená páska poslouží na zpáteční cestě jako palivo do lokomotivy, důvěrnost přenášených dat je tedy zaručena. Děrná páska i parní lokomotiva jsou podobně jako přípojky ISDN technologiemi prověřenými desetiletími provozu, vlak má oproti aktivním síťovým prvkům i další výhody, třeba jídelní vůz." Ale i domácí uživatel by někdy rád přenášel data rychleji. "Po dlouhých bojích jsme se rozhodli zpřístupnit naše lokomotivy i domácím uživatelům, ctíme však také poučku, že kvalita je nepřímoúměrná kvantitě: Poté, co domácí uživatel přenese 10 GB dat, další data již budou převážena na trakaříc po okresních silnicích."

O společnosti Český Megafon

ČESKÝ MEGAFON, a. s. je s téměř čtyřmi parními lokomotivami vedoucí společností svého druhu v České republice. Mimořádnou pozornost věnuje ČESKÝ MEGAFON využití růstového potenciálu pomaloběžných drátových a rychloběžných lokomotivních služeb.

Podle výzkumu renomované agentury považují IT manažeři ČESKÝ MEGAFON za nejlepšího poskytovatele parních lokomotiv v ČR. Společnost se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce a netradičního podnikání (to zní skoro děsivě, ale najdete to i v zápatí webové stránky jiné firmy).

ČESKÝ MEGAFON, a.s., se trvale zaměřuje na zlepšování kvality poskytovaných služeb. Firma implementuje systém řízení odpovídající požadavkům mezinárodních norem řady ISO 9000:2000, na vše má tedy lejstro a zaměstnanci umí obsah lejstra naklepat do SAPu.