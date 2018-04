Dnešní telefony se možná nedočkají Windows Phone 8

Aktualizace má krom řady vítaných změn a vylepšení přinést také přímou podporou modernějšího hardwaru, zejména vícejádrových procesorů, které androidí telefony nabízejí již od začátku minulého roku.

Příliv nových funkcí = nekompatibilita se současnými přístroji?

Microsoft doposud neměl důvod spěchat s nasazením dvoujádrových procesorů, telefony s windows phone patří z hlediska běžného používání k nejrychlejším na trhu. Jenže velká aktualizace systému si patrně rychlejší čipsety přeci jen vyžádá.

Lze tedy očekávat definici nového chassis (šasí), tedy minimálních hardwarových požadavků Windows Phone 8. Předpokládá to alespoň šéfredaktor serveru Mobile-Review.com Elder Murtazin, který často přichází se zákulisními informacemi z mobilního světa a jeho předpovědi se v minulosti mnohokrát naplnily.

Vyplývá to z výměny několika tweetů mezi Murtazinem a redaktory serveru IntoMobile. Ruský šéfredaktor přiznává, že zatím nemá informaci přímo od Nokie nebo dalších výrobců, ale právě vzhledem k vyšším hardwarovým požadavkům se staví skepticky k možné aktualizaci současných telefonů na verzi Apollo.

Bylo by to akceptovatelné v případě první generace windows phone přístrojů, uvedených na podzim roku 2010. Ale kupříkladu majitelům nové Lumie 800 by výrobce jen obtížně vysvětloval, že jejich aktuální vlajková loď na velký update systému za zhruba 10 měsíců už nedosáhne. Murtazin proto doporučuje při koupi drahých telefonů s windows phone tuto eventualitu důkladně zvážit.

Vzhledem k tomu, že je pro tandem Nokie a Microsoftu nesmírně důležité s windows phone uspět, lze si jen těžko představit, že by druhá generace windows phone přístrojů (Lumie, nová HTC, Omnia W) vůbec nedostala velký update Apollo. Je tedy možné, že by se tato zařízení dočkala mírně odlehčené aktualizace, která by nenabízela funkcionalitu danou jiným hardwarem (např. NFC).

Zatím ale jde o pouhé spekulace a oficiální vyjádření Microsoftu neznáme. Pro zájemce o nový windows phone telefon ovšem jde o zásadní informaci, a tak lze očekávat brzkou reakci.

Windows Phone dnes ukázkově jednotná

Na rozdíl od androidu, kde jsou v hardwarové výbavě přístrojů často až propastné rozdíly, platformu Windows Phone podobná rozpolcenost netrápí. První generace přístrojů předloni definovala hardwarové minimum v podobě 1 GHz procesoru, 512 MB operační paměti, 8 GB vnitřní paměti a WVGA displeje. Dnes, tedy více než 15 měsíců od příchodu nového operačního systému, jsou u nových přístrojů používány pouze rychlejší procesory s taktem 1,4 GHz. Změny přinese brzký update Tango, který dovolí nasazení systému i na hardwarově slabší telefony.