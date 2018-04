Dnešní novinky u Nokie: 4GB disk a 2MPx foťáky

Dnes představí několik nových telefonů. Kolik jich přesně bude zatím není známo, ale v zákulisí se hovoří, že stěžejní novinkou budou telefony nové řady (N-Series?). Mělo by se jednat o multimediální telefony se špičkovou výbavou. Telefony by měly být postavené na nové platformě, která by ale měla být příbuzná s populární platformou Series 60 (chytré mobily s OS Symbian).

Technické specifikace novinek nejsou známé, včera se na internetu objevily fotografie jedné z novinek, ovšem bez označení modelu a dalších doplňujících informací. Na detaily si tedy budeme muset počkat, po poledni vám přineseme podrobné informace a fotografie všech novinek.

Aktualizováno: Bude se jednat o tři nové modely, všechny tři jsou určené pro sítě GSM a zároveň pro sítě třetí generace (UMTS). Jeden model se pochlubí pevným diskem s kapacitou 4GB, další model bude mít dvojnásobné rozlišení displeje (352 x 416 obrazových bodů) a všechny tři novinky se pochlubí fotoaparátem s rozlišením 2 megapixely.

Sledujte Mobil.cz, za nedlouho přineseme další informace.

Fotografie chystané novinky Nokie, zatím bez označení modelu.