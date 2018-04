Dnešní Nokia party ve Žlutých lázních - 4 kapely zdarma

„Na Česko máme ty nejlepší vzpomínky,“ říká Renars Kuipers, zpěvák lotyšské skupiny Brainstorm, která dnes vystoupí v pražských Žlutých lázních. „V roce 2003 jsme tu vystoupili jako předkapela Rolling Stones, a to je něco, na co se nezapomíná. Stejně skvěle nás publikum přijalo i tehdy, když jsme u vás hráli jako hosté R. E. M.“

Jako snad jediné z východní části střední Evropy se kapele podařilo uspět v celé Evropě. V roce 2000 dostali nabídku účastnit se Velké ceny Eurovize. Měli tři minuty na oslovení sto milionů posluchačů. Umístili se třetí a záhy přišly první nabídky na koncerty ze Skandinávie.

Jako když pavouk souká sítě

Po Skandinávii Brainstorm uspěli v Polsku a Německu a postupovali dál. „Když jsme toužili prorazit, oslovili jsme v New Yorku jednoho z největších bossů gramofonového průmyslu.

A on nám řekl, že nejsme ten typ, co okamžitě skáče do extratřídy. Že bychom na to měli jít pavoučí metodou: trpělivě a krok za krokem soukat sítě,“ vzpomíná Kuipers. "Pomohl nám hit Maybe, ale hlavně to jsou desítky a stovky koncertů. Kvůli naší nové desce Four Shores jezdíme po Evropě už od dubna. Ale stejně jsme po osmi letech pořád na začátku."

Na otázku, zda lze ve světě uspět s písněmi v rodném jazyce, odpovídá Kuipers záporně. „Pro většinu zemí je angličtina nezbytná. Ale zjišťujeme, že není třeba se stydět za svůj původ. Není špatné, když při vystoupení dvě nebo tři písně zazpívám v lotyštině,“ dodává zpěvák.