Dnešní editorial píšu schválně dřív, než začne finále mistrovství světa v hokeji. Věřím tomu, že naši nastoupí s tím, že udělají to nejlepší co mohou. Pokud by jim to náhodou nevyšlo, prohrajeme. Nebude to však důvod k rozbitým sklenicím, převracení popelnic a podobným vylomeninám. V česko - slovenských manželstvích to není důvod k rozvodu ani k hádce. Hokej je fajn, zejména když se nám daří, ale jsou na světě i jiné věci a jiné zážitky, které stojí za to. Takže, ať už to dopadne jakkoli, dívejte se kolem sebe, třeba zažijete něco, co bude ještě příjemnější, než finále mistrovství.Mimochodem, tipuji 2:1 pro nás.