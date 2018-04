Dnešní číslo se točí především okolo telefonů. Nabízíme vám podrobný článek o funkcích a vlastnostech Alcatelu One Touch 701, první preview novégho Sagemu MW 3020 a ještě jednu zajímavou zprávu o speciálním Ericssonu.Ovšem mobilní komunikace, to nejsou jen telefony. Velkou roli hrají také operátoři. Dnes se věnujeme dvěma z tří českých provozovatelů mobilních sítí – Paegasu a Oskarovi. První jmenovaný nově zpřístupnil konferenční hovory pro předplacené karty, druhý pak nabízí službu, kterou velmi ostře „ryje“ do svých konkurentů. Jak se bude boj mezi českými operátory vyvíjet dále se brzy dočtete opět na Mobil.cz