Dnes začíná u nás v redakci vzdělávací program. Chtěl bych vás proto požádat, zda byste při hodnocení článků mohli spolu s tématem ve větší míře než dosud přihlédnout i ke kvalitě jejich zpracování. V následujících týdnech by nám to velmi pomohlo.Výsledek by měl být ku prospěchu nám všem, kteří přicházíme s Mobil serverem do styku.