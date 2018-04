Dnes za peníze, zítra zadarmo - trend mobilní reklamy je zřejmý

V Anglii je např. poměr návštěvnosti neoperátorských a operátorských stránek 70 % vs. 30 %. Mobilní operátor tím přestává mobilní internet ovládat a stává se z něj pouze poskytovatel připojení. Lze předpokládat, že u nás se bude trh ubírat podobným směrem.

Rozvoj mobilního internetu

Na otázku, proč se vlastně mobilní internet rozrůstá hlavně v posledních letech, si odpoví každý - jen trochu do mobilních technologií zasvěcený - člověk. Zkvalitňuje se síť, zkvalitňují se služby mobilních operátorů, zvětšuje se jejich nabídka a nemalý podíl má i rozvoj mobilních telefonů. Skvělým příkladem byl právě poslední rok, často také nazýván rokem „chytrých telefonů“, kdy na evropském trhu kupříkladu skvěle zabodovala Nokia N95.

Ani další výrobci pak přes rok nezaháleli a zásobovali nás skvělými a stylovými telefony ( LG, Sony Ericsson, Motorola, Samsung).

Bez těchto technických předpokladů by tedy rozvoj jistě nebyl možný. Avšak nejklíčovějším faktorem je spotřebitel. Konečný článek, na který je reklama cílená.

V dnešním světě, kdy nás reklama opravdu obklopuje na každém kroku, je velmi obtížné oslovit právě toho konzumenta, kterého se náš produkt a tím pádem i naše reklama týká. Spotřebitelé se cítí přehlceni, unaveni a napadáni agresivními necílenými reklamami. Většina z nich pak už dávno není těmi cenově citlivými uživateli, ale naopak, ve snaze kompenzovat si svůj vytížený pracovní život chtějí být hýčkáni a rozmazlováni. To vše mobilní reklama uživateli přináší.

Správným zacílením se k nám dostanou jen reklamy, které nás opravdu osloví a my jsme dokonce schopni na ně okamžitě reagovat. Velmi jednoduše si pak během jízdy v tramvaji objednáte katalog až do domu, předplatíte noviny na další měsíc nebo vyhledáte nejbližší rychlé občerstvení a k tomu ještě obdržíte kupón na menu zdarma. Reklama tohoto druhu nemůže být obtěžující.

I přes veškerá uvedená pozitiva se český trh oproti trhům evropským rozvíjí relativně pomalu. Nicméně by mohl nabrat přívětivějšího tempa, kdyby se služby a tarify lépe otevřely zákazníkům. Na vině pomalého růstu je rozhodně nejen nedostatečná komunikace a propagace na trhu, ale i výše zmiňovaná nedostupnost velkého množství služeb, které by masový zákazník na mobilním internetu hledal. Posledním faktorem je také určitá propracovanost služeb na mobilním internetu obecně. Ty by měly jít více do detailu, být kvalitnější a internetové nebo další společnosti by si zároveň měly uvědomit, jaký potenciál v mobilních zařízeních tkví a investovat do vývoje internetu pro tato zařízení.

Posledním brzdícím faktorem je samozřejmě cena. Ta na českém trhu bohužel zatím několikrát převyšuje průměrné ceny v Německu, v Anglii i v dalších evropských zemích. Největší rozvoj mobilního internetu v jiných zemích přitom právě přišel v momentě, kdy trh nasadil zajímavé ceny pro uživatele – například v Turecku, kde za stejnou jednotku dat zaplatíme to, co u nás v ČR za 100x méně. Ale ani to nebrání mobilnímu internetu, aby nenarůstal a jeho penetrace nedosáhla již skvělých 1,3 mil. zákazníků.

Je to jen začátek

Vrátíme-li se zpět až k počátkům internetu, kdy jej navštěvovalo 1 milión lidí, ušlo toto médium dlouhou cestu, než se dostalo tam, kde je dnes. Internet dnes brzy předčí takové reklamní prostory, jako je rozhlas, bavíme-li se o nákladech na reklamu. Nemyslím si, že vývoj u mobilního internetu bude stejný, resp. tak dlouhý, ale možná bych přeháněla, kdybych tvrdila, že zvrat nastane v následujících 3 měsících.