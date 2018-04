Dnes vám, mimo jiné, přinášíme povídání o pouzdru na mobilní telefon, které je nejen vodotěsné, ale dokonce plave na vodě. Zkuste to v nynějších parných dnech vzít jako návod na to, co můžete ve chvílích volna dělat. Je-li to pro vás málo zábavný námět, můžete dočíst ostatní články a nechat si zdát o Panasonicu nebo truchlit nad článkem o Českém Telecomu. Pokud se do truchlení pustíte opravdu vážně, slibujeme, že zítra přineseme článek o British Telecomu, který by vám měl náladu spravit. Vydržte!