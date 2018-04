Dnes se uzavírá příjem nabídek pro privatizaci Radiokomunikací

04.12.2000 12:45 PRAHA (ČIA) - Nejpozději dnes musí zájemci o privatizaci 51% státního podílu v Českých radiokomunikacích (ČRa) předložit tzv. předběžnou indikativní nabídku poradenské společnosti ABN AMRO Rothschild.

Meziresortní komise pak z nabídek vybere okruh nejvážnějších uchazečů - tzv. shortlist. Těmto uchazečům pak umožní provést detailní finanční a právní prověrku Českých radiokomunikací, poté budou moci předložit definitivní nabídku.

Členy vyhodnocovací komise pro privatizaci ČRa jsou zástupci FNM (Jiří Havel a Zdenka Němcová), ministerstva financí (Jan Mládek, Igor Fojtík), ministerstva průmyslu a obchodu (Viktor Danielis), ministerstva zahraničních věcí (Karel Žebrakovský), ministerstva dopravy a spojů (Jiří Budil), ministerstva životního prostředí (František Králík) a Českého telekomunikačního úřadu (Vladimír Kůrka).

O vítězi by vláda měla rozhodnout pravděpodobně v lednu příštího roku, celý proces prodeje by měl skončit do poloviny roku 2001.

Původně mělo k rozhodnutí o privatizaci ČRa dojít do konce září. Důvodem zdržení byla především jednání o výplatě částky za uplatnění opce konsorciem CMobil na zvýšení jeho podílu v RadioMobilu - společném mobilním operátorovi Českých radiokomunikací a CMobilu, ovládaném firmou Deutsche Telekom.

Informační memorandum podle dostupných informací převzalo deset firem. Podle očekávání jsou mezi nimi i Deutsche Telekom a Tele Danmark, označovaní dosud jako nejvážnější kandidáti na získání majority.

Největšími akcionáři ČRa jsou Fond národního majetku (51,2 %), Tele Danmark A/S (20,7 %) a Bank of New York International Nominees (18,6 %).

ČRa mají významné podíly v dceřiných společnostech RadioMobil (51 %, od příštího roku 39,23 %), Contactel (50 %), Softlink (100 %), Datalink (100 %) a Radiokontakt Operator (37,75 %).