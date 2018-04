Dnes se můžete podívat na to, jak si Motorola představuje vývoj mobilní komunikace. Nejde o nějaký nefunkční futuristický projekt, ale o reálné a fungující zařízení, které máme v redakci. Je zajímavé, že se Motorola ve svých úvahách blíží tvůrcům Chatboardu od Ericssonu. Že by malé krabičky s klávesnicí vážně představovaly budoucnost, namísto elegantních UMTS terminálů nabízených Nokií? Navíc další krok Motoroly v tomto směru rovnou kombinuje mobilní telefon se zařízením podobným Handspringu. To vážně nezní špatně.